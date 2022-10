Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Zweifel an der Zukunft eines von der UNO unterstützten Getreideabkommens geäußert und erklärt, dass noch „viel zu tun“ sei, bevor das Abkommen im nächsten Monat verlängert werden könne.

Das Abkommen erlaubt der Ukraine – einem der größten Weizenproduzenten der Welt – seit Anfang August Getreide aus seinen Häfen am Schwarzen Meer zu exportieren.

Lawrow sagte, Moskau wolle, dass die UN Beweise erbringen, dass die Exporte, die ein Überwachungszentrum in Istanbul passieren müssen, in die ärmsten Länder der Welt geleitet werden. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) am Montag in Moskau sagte er, er habe die UN um Daten über die endgültigen Bestimmungsorte des Getreides gebeten.

Lawrow sagte, Russland verstehe, dass die ärmsten Nationen nur 5 % bis 7 % des exportierten Getreides erhalten, während der Rest an die Europäische Union geht.

„Europäische Länder geben folgende Erklärung: Sie sagen, ja, wir erhalten das meiste ukrainische Getreide, aber dann wird dieses Getreide auf der ganzen Welt verteilt, einschließlich in die ärmsten Länder. Ich hätte gerne ein klareres Bild, deshalb haben wir das UN-Sekretariat, das an dieser Operation beteiligt ist und über alle Daten verfügt, gebeten, Statistiken über den Transport von Getreide zum endgültigen Bestimmungsort bereitzustellen“, sagte Lawrow.

Die von den Vereinten Nationen angeforderten Daten werden Russlands Entscheidung darüber informieren, ob es im Getreideabkommen bleiben will, fügte er hinzu.

Lawrow beschwerte sich auch darüber, dass der zweite Teil der Vereinbarung, das sich mit der Versorgung des Weltmarktes mit russischen Nahrungsmitteln und Düngemitteln befasst, „praktisch nicht umgesetzt wird“.

Lawrow argumentierte, es seien klare rechtliche Ausnahmen von Sanktionen für russische Unternehmen und Garantien für die freie Einfahrt russischer Schiffe in europäische Häfen und ausländischer Schiffe in russische Häfen erforderlich. Er sagte, eines der Hauptprobleme seien die Sanktionen gegen die Russische Landwirtschaftsbank, die wichtigste Finanzinstitution, die die Versorgung der Weltmärkte mit Düngemitteln und Getreide betreue.

„Es gibt eine Menge Arbeit. Der Deal läuft im November aus. Und wir gehen davon aus, dass alle genannten Probleme zufriedenstellend gelöst werden, bevor die Frage der Verlängerung in Betracht gezogen wird“, sagte Lawrow.