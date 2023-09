Mateusz Morawiecki kommt am 18. Juli im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel an. Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images

Einer der engsten und lautstärksten Verbündeten der Ukraine hat erklärt, dass er keine Waffen mehr nach Kiew liefern wird. Dies stellt einen großen Umschwung dar, der die strategischen Beziehungen Europas zu dem Land auf den Kopf stellen könnte, da das Land eine Gegenoffensive gegen Russland startet.

Die Entscheidung Polens kam sowohl plötzlich als auch vorhersehbar, nachdem es monatelang zu Spannungen über ein vorübergehendes Verbot der ukrainischen Getreideimporte in eine Reihe von Ländern der Europäischen Union gekommen war.

Es folgt auch einem Muster zunehmend konfrontativen Verhaltens der polnischen Regierung gegenüber Kiew, nur wenige Wochen vor knappen Parlamentswahlen.

Und es könnte Auswirkungen auf die Versuche der Ukraine haben, die russischen Truppen aus den südlichen Regionen des Landes zu vertreiben, in einem anhaltenden Angriff, der nur langsame und mühsame Fortschritte macht.

Was hat Polen angekündigt? „Wir transferieren keine Waffen mehr in die Ukraine, weil wir jetzt Polen bewaffnen“, sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki am Mittwoch in einer unverblümten Social-Media-Erklärung.

Morawiecki fügte in einem Fernsehinterview hinzu, dass Polen sich nun auf die Lieferung „modernster Waffen“ für seine eigenen Zwecke konzentrieren werde, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur PAP. „Wenn man sich verteidigen will, muss man etwas haben, womit man sich verteidigen kann“, sagte der Premierminister.

Es markiert einen großen politischen Wandel. Im Frühjahr schickte Polen als erstes NATO-Land Kampfflugzeuge in die Ukraine – Monate vor den Vereinigten Staaten, die sich erst letzten Monat bereit erklärten, den Transfer von F-16-Kampfflugzeugen zu genehmigen, bis die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte abgeschlossen ist.

Darüber hinaus wurden zuvor mehr als 200 Panzer sowjetischen Typs in die Ukraine geschickt, und die meisten westlichen Militärausrüstungen und anderen Lieferungen gelangen über polnisches Territorium zu den ukrainischen Streitkräften.

Polen werde nur noch die Munitions- und Waffenlieferungen nach Kiew ausführen, die vereinbart worden seien, bevor Warschau seine Lieferungen eingestellt habe, sagte Regierungssprecher Piotr Müller laut PAP am Donnerstag.

Muller betonte, dass die Ukraine eine Reihe „völlig inakzeptabler Erklärungen und diplomatischer Gesten“ gemacht habe und dass „Polen diese Art von ungerechtfertigten Handlungen nicht akzeptiert“, berichtete PAP.

Wie sind wir hierher gekommen? Seit Monaten wächst der Druck wegen eines Verbots für ukrainisches Getreide, das ursprünglich Anfang des Jahres von mehreren EU-Ländern eingeführt wurde, um die Lebensgrundlage lokaler Bauern zu schützen, die befürchten, durch den niedrigen Preis für ukrainisches Getreide unterboten zu werden.

Letzte Woche kündigte die EU Pläne zur Aussetzung der Regel an. Aber drei Nationen – Polen, Ungarn und die Slowakei – sagten, sie wollten sich der Änderung widersetzen und die Beschränkungen beibehalten. Dies löste Proteste in der Ukraine aus, die diese Woche in dieser Angelegenheit Klagen gegen alle drei Länder einreichte.

Lesen Sie hier mehr über Polens Kehrtwende und wie sie sich auf den Krieg auswirken könnte.