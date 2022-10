Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Russland bringt neue Militäreinheiten nach Cherson, um sich darauf vorzubereiten, die Stadt gegen eine neue ukrainische Offensive zu verteidigen, sagte der Leiter des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes in einem Interview mit der in Kiew ansässigen Nachrichtenwebsite Ukrainska Pravda.

Generalmajor Kyrylo Budanov sagte, während Moskau Verletzte, Bargeld und die von Russland installierten Verwaltungsbehörden und Finanzinstitute aus der Stadt verlasse, setze es mehr Truppen ein.

„[Russian bank] Die Promsvyazbank und andere Finanzstrukturen, die die Russen dorthin gebracht haben, werden abgebaut“, sagte Budanov.

„Sie heben Bargeld ab, [internet] Server, die sogenannten Besatzungsbehörden … Alle nicht gehenden, schwer Verletzten werden herausgenommen, sie versuchen, diejenigen, die gehen können, so schnell wie möglich aus den Krankenhäusern zu entlassen … Sie schaffen die Illusion, dass alles verloren ist“, fügte Budanov hinzu .

„Und gleichzeitig bringen sie im Gegenteil neue Militäreinheiten dorthin und bereiten die Straßen der Stadt für die Verteidigung vor.“

Budanov sagte, Moskau handele aus Angst, dass ukrainische Truppen den kritischen Kakhovka-Staudamm, der östlich von Cherson liegt, zurückerobern und seine Truppen in der Stadt einkreisen könnten.

„Sie verstehen, dass sie sehr schnell eine Entscheidung treffen müssen, wenn wir zumindest die Kontrolle über den Kakhovka-Staudamm übernehmen. Entweder [they will have to] sehr, sehr schnell die Stadt verlassen und verschwinden, oder sie riskieren, in die gleiche Situation zu geraten, in der sich unsere Einheiten in Mariupol zuvor befanden“, sagte er.

„Indem sie all dies verstehen, bereiten sie den Boden vor, damit sie, wenn nötig, sehr schnell da raus können. Sie bereiten sich jedoch nicht darauf vor, jetzt zu gehen. Sie bereiten sich auf die Verteidigung vor.“

Budanov wiederholte Behauptungen, die Russen hätten den Damm „teilweise abgebaut“.

Er sagte, er glaube nicht, dass die russischen Streitkräfte es vollständig zerstören würden, da dies einen Großteil der Region Cherson überfluten und die Wasserversorgung der annektierten Krim und des Kernkraftwerks Saporischschja unterbrechen würde.

„Mit anderen Worten, wenn Sie eine vollständige Zerstörung vornehmen, ist das Szenario wie folgt. Sind sie dazu bereit? Ich glaube nicht“, sagte er.