Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

In einem Interview am Sonntag sagte die republikanische Abgeordnete Nancy Mace, der Gesetzgeber müsse bei der Unterstützung der Ukraine „ein Gleichgewicht finden“, da US-Präsident Joe Biden das Engagement ihrer Partei zur Bekämpfung der russischen Invasion in Frage stellt.

Mace, die in State of the Union auftrat, wurde von Jake Tapper von CNN gefragt, ob sie die Behauptung des republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, unterstütze, dass die GOP der Ukraine keinen „Blankoscheck“ ausstellen würde, wenn sie in der Mehrheit sind.

„Dafür müssen wir nächstes Jahr ein Gleichgewicht finden“, sagte sie angesichts der drohenden Rezession und der Versprechungen der Republikaner, die Staatsausgaben zu kürzen.

„Wenn wir weiter – weiterhin diese Blankoschecks an andere Länder ausstellen, wenn wir die Defizitausgaben oder die Staatsausgaben weiter erhöhen, als wir bereits haben, werden wir – wir werden die Situation verschlimmern“, fuhr Mace fort. „Aber machen Sie keinen Fehler. Die Ukraine ist sehr wichtig, nicht nur für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten, sondern für Länder auf der ganzen Welt.“

Sie sagte, der russische Präsident Wladimir Putin habe „seine Murmeln verloren“, argumentierte jedoch, dass McCarthys Äußerungen nicht riskierten, ihn weiter zu ermutigen. Stattdessen wies sie auf die Machtkämpfe in den USA insgesamt hin.

„Die Spaltungen, die wir haben und die nicht bereit sind, bei einigen dieser Probleme zusammenzuarbeiten, und nur die Kämpfe lassen uns auf der Weltbühne schwach aussehen“, sagte sie zu Tapper.

Biden hinterfragt republikanisches Engagement: Biden hat McCarthys Kommentare und ähnliche Äußerungen einiger Republikaner aufgegriffen und die Position als Untergrabung der US-Führung in einer zunehmend volatilen Welt formuliert.

„Diese Typen verstehen es nicht“, sagte Biden am Donnerstag bei einer Spendenaktion in Philadelphia. „Es ist viel größer als die Ukraine – es ist Osteuropa, es ist die NATO. Es sind echte, ernste, ernste Folgen. Sie haben keinen Sinn für amerikanische Außenpolitik.“