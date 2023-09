Ein Feuerwehrmann arbeitet an einem Ort nach einem russischen Drohnenangriff in der Region Odessa in der Ukraine am 3. September. Staatlicher Notdienst der Ukraine in der Region Odessa/Reuters

Russische Streitkräfte haben in der zweiten Nacht in Folge einen „massiven“ Drohnenangriff auf das Donaugebiet der Ukraine gestartet, sagten ukrainische Beamte am Montag, nur wenige Stunden bevor der russische Präsident sich mit seinem türkischen Amtskollegen treffen soll, um über die Wiederbelebung des lebenswichtigen Schwarzmeer-Getreideabkommens zu sprechen.

In einem Telegram-Post am Montag sagten die Streitkräfte des Südens der Ukraine, sie hätten 17 Drohnen abgeschossen, aber der Angriff in der Region Odessa habe mehrere Ziele beschädigt, darunter Lagerhäuser und landwirtschaftliche Geräte.

„Der Feind hat den Süden der Region Odessa erneut trotzig und kraftvoll angegriffen“, sagten die Streitkräfte. „Ein massiver nächtlicher Angriff von unbemannten Luftfahrzeugen Shahed-136 zielte auf zivile Infrastruktur im Donauraum.“ Es gebe keine Berichte über Opfer, hieß es weiter.

Oleh Kiper, Chef der Militärverwaltung der Region Odessa, meldete Schäden im Bezirk Izmail, wo sich einer der wichtigsten Donauhäfen der Ukraine befindet.

Es geschah einen Tag, nachdem Russland nach Angaben ukrainischer Beamter einen Drohnenangriff auf den Donauhafen Reni gestartet hatte, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen.

Getreidedeal: Die Luftangriffe sind der jüngste Versuch Moskaus, die ukrainische Schifffahrtsinfrastruktur anzugreifen, seit Russland im Juli aus dem Schwarzmeer-Getreideabkommen ausstieg, das es ukrainischen Schiffen ermöglichte, eine russische Blockade ukrainischer Häfen zu umgehen und eine sichere Passage durch die Wasserstraße zum türkischen Bosporus zu ermöglichen um globale Märkte zu erreichen.

Am Montag wird sich der russische Präsident Wladimir Putin mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Sotschi treffen, während Ankara versucht, Moskau davon zu überzeugen, seinen Rückzug aus dem Abkommen zu überdenken.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor erklärt, dass Russland bereit sei, der Getreideinitiative wieder beizutreten, sobald es Garantien dafür sehe, dass die Moskau versprochenen Vorteile umgesetzt werden.