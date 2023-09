Die ukrainischen Streitkräfte sagten, sie seien in die „erste Linie“ russischer Stützpunkte in der Region Saporischschja eingedrungen, ein Zeichen dafür, dass Kiew näher an Moskaus ausgedehntes Netz befestigter Schützengräben entlang der Südfront rücke.

Das ukrainische Militär behauptete am Donnerstag, seine Einheiten seien in Richtung zweier Dörfer südlich und östlich von Robotyne vorgerückt, einem Dorf in Saporischschja, das Kiew letzte Woche im Zuge einer zermürbenden Gegenoffensive erobert hatte, die schrittweise Erfolge bringt.

„In der Richtung Novodanylivka-Novoprokopivka waren sie erfolgreich, festigen ihre Positionen, beschießen die identifizierten feindlichen Ziele mit Artilleriefeuer und führen Gegenbatterieoperationen durch“, sagte der Generalstab des Militärs am Donnerstag.

Von CNN überprüfte Zeugenaussagen werfen ein Licht auf die zahlreichen Herausforderungen für ukrainische Truppen, die versuchen, ein dichtes System russischer Minenfelder, Panzerabwehrhindernisse und ausgedehnter Tunnel in Teilen der Süd- und Ostukraine zu durchbrechen.

Die Nachricht über die jüngsten Fortschritte erfolgt vor dem Hintergrund von Berichten, wonach die USA und ihre westlichen Verbündeten das langsame Tempo der Gegenoffensive bemerkt hätten. CNN berichtete Anfang des Monats, dass die USA zunehmend „ernüchternde Neuigkeiten“ erhalten hätten.

Russische Militärblogger berichteten von verstärkten Aktivitäten in der Nähe des Dorfes Verbowe im Südosten der Ukraine, sagten jedoch, dass Moskaus Streitkräfte den ukrainischen Vorstößen Widerstand leisteten.

Am Montag zeigten Satellitenbilder des Dorfes Solodka Balka – 7 Kilometer (4 Meilen) südlich von Robotyne – stahlverstärkte Kommunikationsgräben, Fahrzeugunterstände und „Drachenzähne“-Befestigungen, die darauf abzielten, ukrainische Vorstöße zu behindern.

Kiew hat seine Einheiten in den letzten Wochen in Richtung der strategischen Stadt Tokmak ausgeweitet, einem Logistikzentrum für russische Streitkräfte mit einem Eisenbahnkopf, über den Nachschub erfolgt und Treibstoff- und Munitionsdepots untergebracht sind.

