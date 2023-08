Ukrainische Streitkräfte haben angeblich eine Universität in von Russland kontrolliertem Gebiet mit umstrittener Streumunition beschossen, berichtete das russische Staatsmedium TASS unter Berufung auf Einsatzkräfte vor Ort.

Laut TASS wurde die Wirtschafts- und Handelsuniversität Donezk von den Waffen getroffen, wodurch ein Feuer ausbrach. Nach Angaben der Rettungsdienste befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Menschen im Inneren und sie arbeiteten daran, das Feuer zu löschen.

CNN konnte die Behauptung nicht unabhängig überprüfen.

Donezk wird seit 2014 von Kämpfen heimgesucht, als Russland begann, pro-moskauische Separatisten zu unterstützen. Die Region war eines von vier Gebieten, die Russland im vergangenen Jahr unter Verstoß gegen das Völkerrecht annektieren wollte.

Streumunition verstehen: Streumunition ist besonders gefährlich, wenn sie in der Nähe von besiedelten Gebieten abgefeuert wird, da sie explosives Material, sogenannte „Bomblets“, über große Gebiete verstreut und so eine größere Gefahr für die Zivilbevölkerung in der Nähe darstellt als viele andere Arten von Sprengstoffen. Diejenigen, die beim Aufprall nicht explodieren, können Jahre später explodieren und eine langfristige Gefahr für jeden darstellen, der ihnen begegnet, ähnlich wie Landminen.

Die von Streuwaffen ausgehende Gefahr hat mehr als 100 Länder – darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland – dazu veranlasst, einen Vertrag zu unterzeichnen, der ihren Einsatz verbietet.

Ihr Einsatz im Konflikt: Den russischen Streitkräften wird vorgeworfen, während des Konflikts Streubomben eingesetzt zu haben, wodurch mindestens 200 Zivilisten getötet wurden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine am Freitag in einer Erklärung mit.

Die Vereinigten Staaten haben im vergangenen Monat damit begonnen, in den USA hergestellte Streubomben nach Kiew zu schicken, obwohl sie Bedenken hinsichtlich der Gefahr haben, die sie für die Zivilbevölkerung darstellen. US-Präsident Joe Biden sagte gegenüber Fareed Zakaria von CNN, er habe die Lieferungen genehmigt, weil der Ukraine „die Munition ausgeht“.