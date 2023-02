Es gebe „starke Hinweise“, dass der russische Präsident Wladimir Putin persönlich der Entscheidung zugestimmt habe, Separatisten in der Ukraine die Rakete zu liefern, die 2014 den Flug MH17 der Malaysia Airlines abgeschossen habe, sagten niederländische Ermittler am Mittwoch.

Unter Berufung auf abgehörte Telefongespräche russischer Regierungsbeamter sagte das Gemeinsame Ermittlungsteam der Staatsanwaltschaft, es gebe „starke Hinweise darauf, dass in Russland der Präsident die Entscheidung über die Bereitstellung des Buk-TELAR an Separatisten der DVR getroffen hat“, oder die erklärte Volksrepublik Donezk in der Ostukraine.

Die Ermittler sagten dennoch, dass „die hohe Messlatte für vollständige und schlüssige Beweise nicht erfüllt ist“ und dass Putin als Staatsoberhaupt Immunität vor Strafverfolgung genießt. Das Joint Investigation Team sagte, es habe seine Ergebnisse mit den Familien der 298 Opfer geteilt.

CNN hat den Kreml um eine Reaktion gebeten. Moskau hat wiederholt jede Verantwortung für den Angriff bestritten, und russische Beamte und staatliche Medien haben eine Reihe von oft widersprüchlichen Erklärungen für die Tragödie abgegeben.

Flug MH17 war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur, als es über dem von prorussischen Rebellen besetzten Gebiet in der Ostukraine vom Himmel geschossen wurde. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet.

Niederländische Ermittler waren bereits zu dem Schluss gekommen, dass die Rakete, die MH17 abgeschossen hatte, eine russische Buk-Rakete war, die von einem Werfer abgefeuert wurde, der der 53. Flugabwehrraketenbrigade Russlands gehörte. Ein niederländisches Gericht befand im November zwei Russen und einen separatistischen Ukrainer wegen ihrer Beteiligung am Abschuss von MH17 des Massenmordes für schuldig.

In ihrer neuesten Entdeckung sagen die Ermittler, dass die DVR-Führer offenbar in „engem Kontakt“ mit Kreml-Beratern und dem russischen Geheimdienst standen.

