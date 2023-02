Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Leopard 2A4-Panzer nehmen am Montag an einem Training in der Nähe von Tata, Ungarn, teil. (Bernadett Szabo/Reuters)

In der Ferne Schüsse, eine schwere Schneedecke dämpft das Geräusch, verwirrt die Sinne – wie weit weg und in welche Richtung, unmöglich zu wissen.

In ihren in Deutschland hergestellten Leopard 2-Panzern warten dänische Soldaten darauf, sich auf ihre Beute zu stürzen, eine „feindliche“ Streitmacht, die sich in einem Gewirr von Schützengräben tief im eiskalten estnischen Wald versteckt.

Bevor sie bei dieser NATO-Militärübung, nur 100 Meilen von der russischen Grenze entfernt, in Aktion treten, eröffnen französische und estnische Infanteristen eine wilde Salve aus gefälschten Schüssen, um die Kontrolle über die Schützengräben in fast Nahkämpfen zu erringen.

Truppen fallen inmitten donnernder, simulierter Artillerieexplosionen zu Boden, während Übungsbeamte brüllen, wer tot oder verletzt ist.

Die jährliche NATO-Winterübung soll die multinationalen Soldaten – in diesem Jahr bestehend aus estnischen, französischen, britischen, dänischen und US-Truppen – zu einer einzigartigen Streitmacht verschmelzen, die in der Lage ist, feindliches Territorium auch bei klirrender Kälte einzunehmen.

Inmitten der Bäume ist die Botschaft für den russischen Präsidenten Wladimir Putin klar: Die Hightech-Streitkräfte der NATO sind einsatzbereit. Hier gibt es auch Lehren für die Ukrainer, deren Ausbildung auf Leopard-2-Panzern am Montag in Deutschland begonnen hat.

