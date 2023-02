Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Ukrainische Truppen werden ab Montag mit dem Training mit den Leopard-Panzern beginnen, kündigte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov an.

Im Gespräch mit Reportern während einer Pressekonferenz in Kiew sagte er: „Wir sammeln Reserven und arbeiten daran, mehr Personal auszubilden, um die westlichen Waffen zu bekommen.“

Reznikov warnte auch vor einer bevorstehenden russischen Offensive. „Wir erwarten eine Offensive. Es ist Februar und Russen lieben Symbolik. Wir erwarten diesen Druck von ihnen, und wir sind bereit“, sagte er.

Aber Panzer sind nicht die einzigen Waffen, die die Ukraine braucht, um sich gegen feindliche Bombardierungen zu verteidigen. Laut Reznikov braucht es Langstreckenwaffen mit einer Reichweite von 150 Kilometern, die „effektiver und aktiver“ sein müssen. Die maximale Reichweite der aktuellen Artillerie des Westens beträgt 144 km.

Am Donnerstag sagten US-Beamte, die USA würden voraussichtlich ein neues Sicherheitspaket für die Ukraine im Wert von etwa 2,2 Milliarden US-Dollar ankündigen, das als Premiere für das Land Langstreckenraketen enthalten werde.

Aber diese werden nicht die Entfernung erreichen, die die Ukraine aus Angst fordert, dass Waffen mit größerer Reichweite – wie die gesuchte ATACMS-Rakete – zum Treffen von Zielen in Russland eingesetzt werden, was Reznikov widerlegte.

„Ich möchte betonen, dass wir unseren Partnern versprechen, keine Langstreckensysteme einzusetzen, um Ziele auf russischem Territorium zu treffen, sondern nur auf ukrainischem Territorium, das von Russen besetzt ist“, versicherte er.

In Bezug auf die Militärhilfe, die die Ukraine erhalten hat, sagte Reznikov, sie habe „fast alles“ an Waffen erhalten, außer Kampfjets, von denen er sicher ist, dass sie sie bekommen werden.

Die Ukraine sei kein Nato-Mitglied, aber in diesem Krieg sei sie de facto zu einem „Nato-Land“ geworden, das Waffen, Standards und digitale Systeme erhalte. „Das Einzige, was noch zu tun bleibt, ist die Aufnahme in die Allianz de jure“, fügte Reznikov hinzu.