Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Russland bereitet sich auf eine „maximale Eskalation“ des Krieges in der Ukraine vor, möglicherweise schon in den nächsten Wochen, so ein hochrangiger ukrainischer Sicherheitsbeamter.

„Dies werden entscheidende Kriegsmonate sein“, sagte Oleksiy Danilov, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Sky News in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview.

„Ich bin mir bewusst, dass die wichtigsten Kämpfe noch bevorstehen und sie werden dieses Jahr innerhalb von zwei bis drei Monaten stattfinden“, sagte er.

„Russland bereitet sich auf eine maximale Eskalation vor. Es sammelt alles Mögliche, macht Übungen und trainiert. Wenn es um eine Offensive aus verschiedenen Richtungen geht, kann ich aus heutiger Sicht sagen, dass wir in den nächsten zwei bis drei Wochen kein Szenario ausschließen.“

Ukrainische Beamte warnen seit einiger Zeit vor einer erneuten russischen Offensive und fordern stärkere Waffen von westlichen Verbündeten, um der Bedrohung entgegenzuwirken.

Nach Danilows Äußerungen sagte ein Sprecher des ukrainischen Militärs am Mittwoch, es gebe Anzeichen dafür, dass Russland sich auf eine erneute Offensive in der Südukraine vorbereite.

„Nicht nur an Land, sondern auch zu Wasser und in der Luft“, sagte Natalia Humeniuk, Leiterin des United Coordinating Press Center of Security and Defense Forces of the South of Ukraine, im nationalen Fernsehen.

Der ukrainische Geheimdienst habe Veränderungen in der Aktivität der russischen Seestreitkräfte im Schwarzen Meer festgestellt, fügte sie hinzu.

„Es nimmt schnell zu und ab, und die Raketenträger bewegen sich hin und her“, sagte sie.

Unterdessen sagte das belarussische Verteidigungsministerium am Dienstag, es werde eine weitere Woche gemeinsamer Militärübungen mit Russland abhalten.

„Im Laufe der Woche werden Militärvertreter beider Länder die gemeinsame Planung des Truppeneinsatzes auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen mit bewaffneten Konflikten der letzten Jahre üben“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

