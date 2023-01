Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Polens Präsident Andrzej Duda. links, und Litauens Präsident Gitanas Nauseda nehmen am 17. Januar an der Sitzung des Weltwirtschaftsforums (WEF) „Zur Verteidigung Europas“ in Davos, Schweiz, teil. (Arnd Wiegmann/Reuters)

Die Staats- und Regierungschefs Polens und Litauens sagten, sie seien optimistisch, dass Deutschland den Export von Leopard-Panzern in die Ukraine genehmigen werde, als Wirtschaftsmagnaten und politische Entscheidungsträger am Montag zum jährlichen Weltwirtschaftsforum zusammenkamen.

„Wenn wir immer noch viel militärische Ausrüstung für die Verteidiger der Ukraine schicken, modernste militärische Ausrüstung, haben sie immer noch dieses Potenzial, Russen aufzuhalten“, sagte der polnische Präsident Andrzej Duda am Dienstag während einer Podiumssitzung in Davos, Schweiz.

Seine Kommentare kamen, nachdem Polen letzte Woche angekündigt hatte, Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken. Das Land hat die deutsche Regierung aufgefordert, „alle Arten von Waffen“ nach Kiew zu liefern, da es die Erlaubnis Deutschlands benötigt, um in Deutschland hergestellte Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu exportieren.

Duda sagte, er hoffe, „es gibt ein paar Partner, ein paar Verbündete, die der Ukraine Panzer geben werden“, als er nach seinen Erwartungen gefragt wurde, da auch Bundeskanzler Olaf Scholz am Gipfel in Davos teilnahm.

„Wir hoffen, dass sich auch der Panzerhersteller Deutschland an dieser meiner Meinung nach sehr guten Idee beteiligt. Ich wurde von Wolodymyr Zelensky ein paar Mal um diese militärische Unterstützung gebeten, er sagte zu mir, Andrzej, wir brauchen moderne Panzer, weil dies die einzige Möglichkeit ist, die russische Invasion jetzt zu stoppen“, fügte Duda hinzu.

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda sagte, dass „jemand diese Führung übernehmen muss, um die Entscheidung zu treffen, um die Ukraine zu unterstützen“, als er nach Spaltungen innerhalb des Bündnisses gefragt wurde.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass Bundeskanzler Scholz darüber entscheiden wird, und ich war Zeuge eines sehr wichtigen Bruchs oder Wendepunkts im Denken oder in der Mentalität Deutschlands“, fügte er hinzu.

Etwas Kontext: Zahlreiche Länder des westlichen Bündnisses haben zugesagt, dem ukrainischen Militär bald Panzer zur Verteidigung gegen die russische Invasion zu schicken.

Frankreich, Polen und das Vereinigte Königreich sind erstmals dem langjährigen Aufruf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nachgekommen, moderne Kampfpanzer nach Kiew zu liefern.

Scholz bestand jedoch darauf, dass ein solcher Plan vollständig mit dem gesamten westlichen Bündnis, einschließlich der Vereinigten Staaten, koordiniert werden müsse.

Scholz wird voraussichtlich am Mittwoch eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum halten.