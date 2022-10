Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Schwarzer Rauch steigt am 8. Oktober von einem Brand auf der Brücke von Kertsch auf. (AFP/Getty Images)

Der Kreml will zeigen, dass der Angriff auf die Krim-Brücke nicht so schlimm war und dass die lebenswichtige Lebensader vom russischen Festland zur illegal annektierten Halbinsel Krim bald wieder normal sein wird.

Der physische Schaden kann wiederhergestellt werden – Russland schickte sofort ein großes Notfallteam an den Ort –, aber der Schaden für Russlands Prestige und, was noch wichtiger ist, für das Image von Wladimir Putin wird nicht so einfach zu reparieren sein.

Das ist seine Brücke, seine Projekt, das mit einem Gegenwert von fast 4 Milliarden US-Dollar aus der russischen Staatskasse gebaut wurde. Es ist ein symbolischer „Hochzeitsring“, der Mutter Russland und die Ukraine oder zumindest eine Region, die rechtlich immer noch zur Ukraine gehört, vereint, was nicht nur für Putins Kriegsanstrengungen, sondern auch für seine Besessenheit, die Ukraine wieder unter russische Kontrolle zu bringen, von entscheidender Bedeutung ist.

Putins Ansprache vom 21. Februar an das russische Volk, kurz bevor er den Einmarsch in die Ukraine befahl, legte seine verzerrte Sicht auf die Geschichte offen. Die Ukraine sei eigentlich kein unabhängiges Land: „Die Ukraine ist für uns nicht nur ein Nachbarland“, behauptete er. „Es ist ein unveräußerlicher Teil unserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres spirituellen Raums.“

Diese Rede, eine der aufschlussreichsten seiner Präsidentschaft, macht deutlich, dass ihm dieser Bruderkrieg gegen die Ukraine sehr am Herzen liegt. Seit vielen Jahren ist er auf Peter den Großen fixiert, den russischen Zaren, der St. Petersburg gründete, die Stadt, in der Putin geboren und aufgewachsen ist. Ich habe einmal das Büro der Stadtverwaltung besucht, in dem Putin Anfang der 1990er Jahre arbeitete, nachdem er von seinem Job als KGB-Agent in der DDR zurückgekehrt war. An der Wand über seinem Schreibtisch hing ein Porträt von Peter dem Großen.

Im Juni dieses Jahres, als der zermürbende Krieg in der Ukraine in seinen vierten Monat ging, verglich sich Putin erneut mit Peter dem Großen und bestand darauf, dass Peter, der Land von Schweden eroberte, Russland „zurückgab“, was ihm tatsächlich gehörte.

Putin glaubt nun offenbar, dass die Rückgabe der Ukraine an Russland sein historisches Schicksal ist. Wahrscheinlich sieht er den heftigen Angriff auf die Krimbrücke nicht nur als Angriff auf die russische Heimat, sondern auch als persönlichen Affront. Und er wird wahrscheinlich bösartig reagieren.

Bereits einen Tag nach dem Angriff bombardieren russische Streitkräfte zivile Wohnhäuser in der Ukraine. Hardline-Anhänger Putins drängen auf weitere Streiks gegen die Infrastruktur der Ukraine. Westliche Führer warnen davor, dass ein zunehmend frustrierter Putin zum Einsatz taktischer Atomwaffen greifen könnte. Militärexperten sagen, er könne asymmetrisch zurückschlagen und unerwartete Ziele treffen.

Eines ist klar: Wladimir Putin sieht seine „historische Mission“ mit der Annäherung der Kämpfe an Russland gefährdet. Und das bedeutet, dass Emotionen die Vernunft überwiegen könnten. Für die Ukraine und für die Welt ist dies ein gefährlicher Moment.