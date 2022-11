Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

November und Dezember sind als die deprimierendsten Monate in Moskau bekannt. Die Tage sind kurz und dunkel, und das Wetter ist zu kalt und nass, um viel draußen zu sein, aber immer noch zu warm und regnerisch, um den echten russischen Winter zu genießen.

In diesem Jahr wird das Gefühl der Melancholie durch den Anblick geschlossener Geschäfte in vielen Straßen der Hauptstadt verstärkt, da Unternehmen mit den wirtschaftlichen Folgen massiver westlicher Sanktionen als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine konfrontiert sind, den russische Beamte immer noch als „besondere Militär Operation.“

„Die Stimmung in Moskau und im ganzen Land ist jetzt extrem düster, ruhig, eingeschüchtert und hoffnungslos“, sagte die 34-jährige Lisa, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte und sagte, sie sei Filmproduzentin. „Der Planungshorizont ist so gering wie nie zuvor. Die Leute haben keine Ahnung, was morgen oder in einem Jahr passieren könnte.“

Während die Regale in den meisten Geschäften nach wie vor gut gefüllt sind, werden westliche Produkte immer knapper und sehr teurer, was die Preise weiter in die Höhe treibt, die bereits viele russische Haushalte in Mitleidenschaft ziehen.

„Vertraute Waren verschwinden, angefangen bei Toilettenpapier und Coca-Cola bis hin zu Kleidung“, sagt Lisa.

„Natürlich kann man sich an all das gewöhnen, das ist überhaupt nicht das Schlimmste“, sagte sie.

Aber sie hat auch westliche Regierungen und Unternehmen angegriffen, die den russischen Markt als Reaktion auf die Invasion der Ukraine verlassen haben.

„Ich weiß nicht wirklich, wie das bei der Lösung des Konflikts hilft, weil es normale Menschen betrifft, nicht diejenigen, die Entscheidungen treffen“, sagte Lisa.

