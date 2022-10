Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Der Gouverneur von Alaska, Mike Dunleavy, sagte während einer Pressekonferenz am Mittwochabend, dass die Ankunft von zwei russischen Staatsangehörigen, die in den USA Asyl suchen, um Moskaus Einberufung zu entgehen, eine Überraschung gewesen sei und dass die Beamten „nicht mit einem kontinuierlichen Strom von Personen rechnen“.

Die Russen überquerten die Beringstraße und landeten Anfang dieser Woche auf der St.-Lorenz-Insel im Westen Alaskas.

„Die russischen Staatsangehörigen berichteten, dass sie aus einer der Küstengemeinden an der Ostküste Russlands geflohen sind, um der Wehrpflicht zu entgehen“, sagte Karina Borger, eine Sprecherin der republikanischen Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska.

Der Gouverneur sagte, „dies ist vielleicht ein einmaliger Vorfall“, warnte vor einem Sturm, der Gebiete im Nordwesten Alaskas heimsucht, und fügte hinzu, dass „jede Art der Durchquerung der Beringstraße in den nächsten Tagen gefährlich sein könnte“.

Die Personen wurden zur Inspektion nach Anchorage transportiert, was Screening und Überprüfung umfasst, und dann gemäß den US-Einwanderungsgesetzen behandelt, sagte ein Sprecher des Heimatschutzministeriums gegenüber CNN.

Die russische Botschaft in Washington sagte laut der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS, ihre Diplomaten würden ein „Telefongespräch“ mit den beiden männlichen Bürgern führen.

Mehr Kontext: Die Ankunft des Paares in Gambell, Alaska, folgt auf den Aufruf des russischen Präsidenten Wladimir Putin im letzten Monat zur „teilweisen Mobilisierung“ der Bevölkerung des Landes, der einen Exodus russischer Männer aus dem Land auslöste, mit Autos, die Schlange standen, um die Grenze in das benachbarte Finnland, Georgien, zu überqueren und Mongolei.

Proteste gegen den Entwurf sind in Regionen ethnischer Minderheiten ausgebrochen, und einige militärische Rekrutierungsbüros wurden in Brand gesteckt. Die Mobilisierungsankündigung löste auch Antikriegsproteste in ganz Russland aus.

An der engsten Stelle beträgt die Entfernung zwischen dem russischen Festland und Alaska laut Alaska Public Lands Information Centers 55 Meilen (88 Kilometer).

CNN hat sich an das Büro des Gouverneurs von Alaska gewandt.