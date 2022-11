Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Das bearbeitete Video soll angeblich gefangene russische Soldaten bei einem Akt der Kapitulation zeigen, wobei mehrere Männer mit den Händen über dem Kopf auf dem Boden liegen. Telegramm/Tvezda

Der Menschenrechtskommissar des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, kommentierte am Sonntag einen Vorfall in Ost-Luhansk und sagte, russische Soldaten „sind diejenigen, die kämpfen und Verrat begehen“ und dass „das Erwidern des Feuers kein Kriegsverbrechen ist“.

Russland hat der Ukraine Kriegsverbrechen vorgeworfen, nachdem in den sozialen Medien ein Video aufgetaucht war, das laut Moskau russische Soldaten zeigt, die getötet wurden, nachdem sie sich ukrainischen Streitkräften ergeben hatten.

Die genauen Einzelheiten des Geschehens sind noch unklar.

„Aus einigen Videoausschnitten über den Vorfall mit dem russischen Militär in der Region Luhansk kann geschlossen werden, dass die Russen mit der inszenierten Kapitulation ein Kriegsverbrechen begangen haben – sie haben das Feuer auf das Militär der Streitkräfte der Ukraine eröffnet“, sagte Lubinets in ein Telegram-Beitrag am Sonntag, der andeutet, dass die Russen aus dem Video möglicherweise so getan haben, als würden sie sich ergeben, es aber nicht taten.

„In diesem Fall können Personen unter den russischen Soldaten nicht als Kriegsgefangene angesehen werden, sondern sind diejenigen, die kämpfen und Verrat begehen“, sagte er. „Das Erwidern von Feuer ist kein Kriegsverbrechen. Im Gegenteil, diejenigen, die den Schutz des Völkerrechts zum Töten nutzen wollen, müssen bestraft werden.“

Was das Video zu zeigen scheint: Das bearbeitete Video soll angeblich gefangene russische Soldaten bei einem Akt der Kapitulation zeigen, wobei mehrere Männer mit den Händen über dem Kopf auf dem Boden liegen. Weitere Soldaten kommen einer nach dem anderen aus einem Gebäude und legen sich neben ihnen im Hof ​​nieder.

Man hört eine Stimme, die anscheinend die Kapitulation anleitet: „Kommt heraus, einer nach dem anderen. Wer von Ihnen ist der Offizier? Sind alle rausgekommen? Herauskommen!“

Nachdem etwa 10 Männer am Boden liegen, taucht ein anderer Soldat aus demselben Gebäude auf und scheint das Feuer in Richtung der ukrainischen Soldaten zu eröffnen, die die Kapitulation durchführen.

Ein kurzer Schuss ist zu hören, bevor der Videoclip abrupt endet.

Ein zweiter Clip, der später von einer Drohne über demselben Ort gefilmt wurde, zeigt die Leichen von anscheinend denselben russischen Soldaten im Hof, die meisten nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der sie im ersten Clip gelegen hatten.

CNN konnte nicht genau überprüfen, was im ersten Videoclip passiert ist, und es ist unklar, was genau in der Zeit passiert ist, die zwischen dem ersten Clip und dem Filmen des Drohnenmaterials verstrichen ist.

Die UN untersucht: Marta Hurtado, eine Sprecherin des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen, sagte laut Reuters: „Wir sind uns der Videos bewusst und untersuchen sie. Behauptungen über Hinrichtungen von Personen außer Gefecht im Schnellverfahren sollten umgehend, vollständig und effektiv untersucht werden , und alle Täter, die zur Rechenschaft gezogen werden.“

Mehr Kontext: Ein UN-Expertengremium sagte im September, dass ihre Untersuchung Beweise dafür gefunden habe, dass während des russischen Krieges in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen wurden, darunter Fälle von Vergewaltigung und Folter von Kindern.