Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Der britische Premierminister Rishi Sunak kündigte laut Downing Street bei seinem ersten Besuch in Kiew am Samstag ein Luftverteidigungspaket in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar für die Ukraine an.

Während seines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bestätigte Sunak laut einer Pressemitteilung der Downing Street, „dass Großbritannien ein großes neues Luftverteidigungspaket bereitstellen wird, um die ukrainische Zivilbevölkerung und kritische nationale Infrastruktur vor einem intensiven Sperrfeuer russischer Angriffe zu schützen“.

„Das 50-Millionen-Pfund-Verteidigungshilfepaket umfasst 125 Flugabwehrgeschütze und Technologie zur Abwehr tödlicher, vom Iran gelieferter Drohnen, einschließlich Dutzender Radargeräte und elektronischer Kampffähigkeiten gegen Drohnen“, fuhr die Erklärung fort.

Während seines Überraschungsbesuchs in der ukrainischen Hauptstadt legte Sunak laut der Erklärung Blumen an einem Denkmal für die Kriegstoten der Ukraine nieder und zündete eine Kerze an einem Denkmal für die Opfer der Holodomor-Hungersnot der 1930er Jahre an.

Der Premierminister traf sich auch mit ukrainischen Ersthelfern, die von ihrer „erschütternden Arbeit“ bei der Rettung von Überlebenden aus den Trümmern und der Bekämpfung von Bränden berichteten, die durch russische Luftangriffe und Mörserangriffe verursacht wurden.

„Es ist zutiefst demütigend, heute in Kiew zu sein und die Gelegenheit zu haben, diejenigen zu treffen, die so viel tun und einen so hohen Preis zahlen, um die Prinzipien der Souveränität und Demokratie zu verteidigen“, sagte Sunak laut der Erklärung.

Er drückte seinen Stolz darüber aus, dass Großbritannien „von Anfang an an der Seite der Ukraine gestanden“ habe, und sagte, sein Besuch zeige die Verpflichtung des Vereinigten Königreichs, „weiterhin an der Seite der Ukraine zu stehen, während sie für die Beendigung dieses barbarischen Krieges und für einen gerechten Frieden kämpft“.

Zusätzlich zum Luftverteidigungspaket sagte Sunak auch 14 Millionen Dollar (12 Millionen Pfund) zur Finanzierung der Reaktion des Welternährungsprogramms in der Ukraine sowie 5 Millionen Dollar (4 Millionen Pfund) für die Reaktion der Internationalen Organisation für Migration in der Ukraine zu.