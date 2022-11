Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

„Die Verursachung des Absturzes von Flug MH17 und die Ermordung aller Personen an Bord ist ein so schwerer Vorwurf, die Folgen so verheerend und die Haltung des Angeklagten so verwerflich, dass eine begrenzte Freiheitsstrafe nicht ausreicht“, so das Gericht sagte nach dem Urteil.