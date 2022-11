Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Russlands erste Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg mag abgeschlossen sein, aber der Einsatz von Tausenden von Soldaten auf den Schlachtfeldern der Ukraine erzeugt Dissens und Protest an der Front – und zu Hause.

Während die russische Regierung damit wirbt, dass sich jetzt mindestens 50.000 der kürzlich Eingezogenen in der Ukraine befinden, taucht eine lange Liste von Beschwerden auf: Mangelnde Führung durch mittlere Offiziere, Taktiken, die zu schweren Verlusten führen, nicht vorhandene Ausbildung, versprochene Zahlungen nicht erhalten.

Hinzu kommen logistische Schwierigkeiten, wie Soldaten, ihre Familien und russische Militärblogger berichten: Unzureichende Uniformen, schlechte Verpflegung, fehlende medizinische Versorgung.

Und es gibt Disziplinarprobleme, da einige Familien sich darüber beschweren, dass ihre Männer wegen Desertion angeklagt und in Kellern auf besetztem ukrainischem Gebiet festgehalten werden.

Der Kanal Astra Telegram – ein Projekt unabhängiger russischer Journalisten – berichtete unter Berufung auf ihre Angehörigen, dass 300 mobilisierte Russen in einem Keller in Zaitsevo in der Region Luhansk festgehalten werden, weil sie sich geweigert haben, an die Front zurückzukehren.

Eine Frau sagte, ihr Mann habe ihr gesagt: „Es werden ständig neue Leute hereingebracht. Sie sind in einem großen Keller im Haus der Kultur in Zaitsevo. Sie füttern sie einmal am Tag: eine Trockenration, die zwischen 5-6 Personen geteilt wird. Sie bedrohen sie ständig.“

Astra berichtete, es habe die Namen von 42 Personen der Inhaftierten. Es zitierte auch Verwandte bei der Identifizierung von sieben Kellern oder Hafteinrichtungen für Soldaten in Luhansk und Donezk.

Darin wird die Frau eines inhaftierten Soldaten mit den Worten zitiert: „Mein Mann und 80 andere Menschen sitzen im Keller; Sie wurden nackt ausgezogen, um ihre Telefone zu konfiszieren, aber eine Person versteckte glücklicherweise das Telefon.“

Astra sagte, die Männer seien festgenommen worden, nachdem sie sich aus der Stadt Lyman zurückgezogen und sich dann geweigert hatten, in die Schusslinie zurückzukehren.

CNN ist nicht in der Lage, die Existenz oder den Standort von Haftanstalten für Männer zu überprüfen, die sich weigern zu kämpfen.

