Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Ein niederländisches Gericht hat zwei Russen und einen ukrainischen Separatisten des Mordes für ihre Rolle beim Abschuss von Malaysia-Airlines-Flug 17 in der Ostukraine im Jahr 2014 verurteilt, bei dem alle 298 Menschen an Bord getötet wurden.

Die russischen Staatsangehörigen Igor Girkin, ein ehemaliger Oberst des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), und Sergey Dubinskiy, der beim russischen Militärgeheimdienst GRU angestellt war, wurden zusammen mit dem ukrainischen Separatisten Leonid Charchenko verurteilt, der keinen militärischen Hintergrund hatte, aber vermutlich einen hatte führte im Juli 2014 eine Kampfeinheit in Donezk.

Ein vierter Verdächtiger, der russische Staatsangehörige Oleg Pulatov, ein ehemaliger Soldat der russischen Spezialeinheit Spetsnaz-GRU, wurde freigesprochen.

Das Flugzeug flog über eine Region im Epizentrum der Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Streitkräften – dem Vorläufer des aktuellen Krieges.

Die Männer weigerten sich, an der Verhandlung teilzunehmen, und wurden in Abwesenheit im Schiphol Judicial Complex in Badhoevedorp, Niederlande, vor Gericht gestellt.

Hendrik Steenhuis, der Vorsitzende Richter, berief sich auf die Fülle von Beweisen für die Entscheidung des Gerichts und schloss alle alternativen Erklärungen für den Vorfall aus.

Das Gericht stellte fest, dass eine russische Buk-Rakete zum Absturz des Flugzeugs eingesetzt wurde und dass Moskau zum Zeitpunkt des Angriffs die Kontrolle über die Separatisten hatte.

Das Gericht stellte fest, dass der Raketenstart absichtlich durchgeführt wurde, und verwies auf die Tatsache, dass das Abfeuern einer Buk-Rakete einen komplexen Prozess beinhaltet, glaubte jedoch, dass die Betreiber wahrscheinlich dachten, sie zielten auf ein Militärflugzeug und nicht auf einen Passagierjet.

Steenhuis sagte, dass die Betreiber des Buk-Systems sich der zerstörerischen Kraft der Rakete bewusst gewesen wären und die Folgen des Angriffs „glasklar“ gewesen wären, nämlich der Abschuss aller Flugzeuge und der Tod aller an Bord befindlichen Personen.

Zu den vom Gericht überprüften Beweismitteln gehörten Fragmente einer Buk-Rakete, die eingebettet in das Flugzeug gefunden wurden, und die Leichen einiger der Opfer sowie Videos und Bilder, die zeigen, wie ein Buk-System von Russland in die Ostukraine und anschließend zurück auf russisches Territorium gebracht wurde der Absturz des Flugzeugs.