Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Der indische Premierminister Narendra Modi gibt seinen Ausblick auf die Eröffnungszeremonie des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der G20 in Bali, Indonesien, am 15. November. (Prasetyo Utomo/Antara Photo/Anadolu Agency/Getty Images)

Als die Staats- und Regierungschefs der Welt auf dem G20-Gipfel in Bali, Indonesien, eine gemeinsame Erklärung abgaben, in der sie den Krieg Russlands in der Ukraine verurteilten, stach ein vertrauter Satz aus dem 1.186 Seiten langen Dokument hervor.

„Die heutige Ära darf nicht von Krieg geprägt sein“, hieß es darin und wiederholte damit, was der indische Premierminister Narendra Modi dem russischen Staatschef Wladimir Putin während eines persönlichen Treffens im September sagte.

Medien und Beamte in dem Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern behaupteten schnell, die Aufnahme sei ein Zeichen dafür, dass die größte Demokratie der Welt eine entscheidende Rolle bei der Überbrückung der Differenzen zwischen einem zunehmend isolierten Russland und den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten gespielt habe.

„Wie Indien die G20 zu PM Modis Friedensidee vereinte“, titelte die Times of India, die größte englischsprachige Zeitung des Landes.

„Die Botschaft des Premierministers, dass dies nicht die Ära des Krieges ist … fand bei allen Delegationen großen Anklang und trug dazu bei, die Kluft zwischen den verschiedenen Parteien zu überbrücken“, sagte Indiens Außenminister Vinay Kwatra am Mittwoch gegenüber Reportern.

Die Erklärung kam, als der indonesische Präsident Joko Widodo die G20-Präsidentschaft an Modi übergab, der im September 2023 den nächsten Gipfel der Staats- und Regierungschefs in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ausrichten wird – etwa sechs Monate bevor er voraussichtlich zu den Wahlen zu den Parlamentswahlen gehen wird und zum dritten Mal um den Spitzenplatz des Landes kämpfen.

Während Neu-Delhi geschickt seine Verbindungen zu Russland und dem Westen ausbalanciertModi, sagen Analysten, entwickelt sich zu einer Führungspersönlichkeit, die von allen Seiten umworben wurde, ihm Unterstützung im Inland einbrachte und Indien gleichzeitig als internationalen Machthaber zementierte.

„Das einheimische Narrativ ist, dass der G20-Gipfel als großes Banner in Modis Wahlkampf benutzt wird, um zu zeigen, dass er ein großer globaler Staatsmann ist“, sagte Sushant Singh, Senior Fellow am in Neu-Delhi ansässigen Think Tank Center for Policy Research. „Und die derzeitige indische Führung sieht sich jetzt als ein mächtiges Land, das am hohen Tisch sitzt.“

