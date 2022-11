Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Die Biden-Regierung arbeitet daran, der ukrainischen Regierung, externen Experten und ehemaligen US-Beamten zu versichern, dass sie die Ukraine nicht dazu drängen wird, unmittelbar einen diplomatischen Ausgang des Krieges mit Russland anzustreben, nachdem der ranghöchste US-General öffentlich auf eine dringendere diplomatische Anstrengung gedrängt hat Winter.

Die Regierung organisiert später in dieser Woche ein Telefongespräch mit externen Experten und ehemaligen US-Beamten, um ihre Herangehensweise an den Krieg zu besprechen, nachdem die Äußerungen des Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, zu hektischen Kontakten mit der Regierung von denjenigen geführt haben, die besorgt sind, Russland zu belohnen Präsident Wladimir Putin und die militärischen Errungenschaften der Ukraine untergraben, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Einige der zu dem Anruf eingeladenen Personen, die am Mittwoch stattfinden werden, sagten, dass sie glauben, dass dies Teil der fortgesetzten Aufräumarbeiten der Regierung nach Milleys Äußerungen ist, sagten die Quellen.

Milleys Streben nach Frieden ist letzte Woche in Kommentaren im Economic Club of New York an die Öffentlichkeit gedrungen. Milley lobte die ukrainische Armee für den Kampf gegen Russland bis zu einer Pattsituation, sagte aber, dass ein vollständiger militärischer Sieg außer Reichweite sei.

„Wenn es eine Gelegenheit zu Verhandlungen gibt, wenn Frieden erreicht werden kann, ergreifen Sie sie. Nutze den Moment“, sagte Milley.

Milleys Kommentare verunsicherten auch einige Ukrainer und US-Beamte, sagten zwei US-Beamte gegenüber CNN. Sie veranlassten die Ukrainer, sich Sorgen über eine mögliche Änderung der US-Politik zu machen, und Regierungsbeamte wurden besorgt darüber, wer mit Milleys Äußerungen in Verbindung gebracht wurde, wobei ein Beamter seine Ansicht, dass die Ukrainer jetzt Verhandlungen anstreben sollten, als „absurd“ bezeichnete.

