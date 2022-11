Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Präsident Joe Biden kommt am Dienstag zur formellen Begrüßungszeremonie zum Beginn des G20-Gipfels in Bali, Indonesien. (Leon Neal/Getty Images)

Präsident Joe Biden konfrontiert konkurrierende Probleme im In- und Ausland, während er diese Woche auf dem G20-Gipfel in Bali ist, und nutzt den Moment auf der Weltbühne, um sich auf internationale Unterstützung für die Verurteilung der russischen Aggression zu stützen, während er gleichzeitig mit der Aussicht konfrontiert ist, Donald Trumps Ankündigung zu hören seine nächste Präsidentschaftskandidatur.

Regierungsbeamte, die Bidens G20-Gipfelaktivitäten vorhersehen, haben die Bemühungen der Koalition im Visier, ihre Opposition gegen den Krieg in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen, was ein starkes Signal an eine Gruppe senden könnte, die bisher fragmentierte Herangehensweisen an die Aggression des Kremls hatte.

Dies ist das erste Mal, dass sich die Gruppe seit Beginn der Invasion persönlich versammelt, und es wird erwartet, dass die meisten G20-Mitglieder eine Erklärung unterzeichnen, in der sie den Krieg Russlands in der Ukraine „und das menschliche Leid, das er sowohl für die Ukrainer als auch für die Familien in der Ukraine verursacht hat, verurteilen die Entwicklungsländer, die infolgedessen mit Nahrungsmittel- und Treibstoffunsicherheit konfrontiert sind“, sagte ein hochrangiger Verwaltungsbeamter.

Ein solcher Ausdruck der Verurteilung war das Ergebnis monatelanger Diplomatie zwischen den Staats- und Regierungschefs der G20. Es ist jedoch noch nicht klar, welche Länder die Erklärung unterzeichnen werden.

Obwohl die G20 aus Weltmächten besteht, die die Ukraine während des Krieges lange unterstützt haben, gehören ihr auch andere Nationen an, die in ihrer Reaktion auf Russlands Aggression lauwarm waren – darunter Indien, China, Saudi-Arabien und Indonesien, die Gastgeber des diesjährigen Gipfels. Zu der breit auf die Weltwirtschaft ausgerichteten Koalition gehört auch Russland selbst. Aber Russlands Präsident Wladimir Putin tritt dieses Jahr nicht zum Gipfel auf.

Seit dem Frühjahr haben US-Beamte mit einem Showdown gerechnet beim diesjährigen G20 über den Krieg. Biden hat erklärt, dass Russland kein Mitglied des Blocks mehr sein sollte, obwohl der Ausschluss Moskaus die Unterstützung aller Mitglieder der G20 erfordern würde.

Bis jetzt ist kein offizielles „Familienfoto“ auf einem Zeitplan aufgeführt, ein Zeichen für die tiefe Bitterkeit innerhalb der G20, die durch den Krieg in der Ukraine angespornt wurde.

