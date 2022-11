Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

General Mark Milley, Vorsitzender des Joint Chiefs, spricht bei einer Veranstaltung im Economic Club of New York und nannte Russlands Invasion in der Ukraine am Mittwoch, den 9. November, einen „enormen strategischen Fehler“. (The Economic Club of New York)

Russland habe infolge des Krieges in der Ukraine mehr als 100.000 getötete und verwundete Soldaten zu beklagen, sagte der oberste US-General am Mittwochabend – und die Ukraine sieht sich wahrscheinlich ähnlichen Zahlen gegenüber.

Der Vorsitzende des Joint Chiefs, General Mark Milley, bezeichnete die Invasion Russlands in der Ukraine in einer Rede auf einer Veranstaltung im Economic Club of New York als „enormen strategischen Fehler“, für den das Land „für die kommenden Jahre und Jahre und Jahre“ bezahlen werde.

Der Krieg, der im Februar begann, habe enormes menschliches Leid verursacht, sagte Milley, darunter zwischen 15 und 30 Millionen Flüchtlinge und etwa 40.000 getötete ukrainische Zivilisten.

„Sie sehen weit über 100.000 getötete und verwundete russische Soldaten“, sagte Milley. „Wahrscheinlich dasselbe auf ukrainischer Seite.“

Weg zum Frieden: Milley sagte, es könnte eine Chance geben, ein Ende des Konflikts auszuhandeln, wenn sich die Frontlinien im Winter stabilisieren.

„Wenn es eine Gelegenheit zu Verhandlungen gibt, wenn Frieden erreicht werden kann, ergreifen Sie sie“, sagte Milley. „Nutze den Augenblick.“

Sollten die Verhandlungen jedoch nie zustande kommen oder scheitern, würden die Vereinigten Staaten die Ukraine weiterhin bewaffnen, sagte Milley, auch wenn ein vollständiger militärischer Sieg für beide Seiten immer unwahrscheinlicher erscheint.

„Es muss eine gegenseitige Anerkennung geben, dass ein militärischer Sieg im wahrsten Sinne des Wortes möglicherweise nicht mit militärischen Mitteln zu erreichen ist, und deshalb müssen Sie sich anderen Mitteln zuwenden“, sagte er.

Cherson-Rückzug: Milley sagte auch, die USA sehen erste Anzeichen dafür, dass sich Russland tatsächlich aus Cherson zurückziehe, wie sie erklärt hatten. Aber er sagte, der Abzug von bis zu 30.000 russischen Truppen vom Westufer des Flusses Dnipro könne Tage oder sogar Wochen dauern.