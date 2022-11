Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Ukrainische Soldaten feuern am 6. November 2022 einen Mörser auf eine Frontlinie in der Nähe von Bachmut, Gebiet Donezk, Ukraine. (Iryna Rybakova/Ukrainian Armed Forces/Reuters)

In einem Brief, der angeblich von der Front an einen Regionalgouverneur in Russland geschickt wurde, sagen die Männer der 155. Brigade der russischen Marineinfanterie der Pazifikflotte, dass sie in der Region Donezk in der Ostukraine in eine „unfassbare Schlacht“ geworfen wurden.

Der Brief, der am Montag von einem bekannten russischen Militärblog veröffentlicht wurde, wurde an den Gouverneur der Region Primorsky geschickt.

„Wieder einmal wurden wir von General Muradov und seinem Schwager, seinem Landsmann Akhmedov, in einen unverständlichen Kampf geworfen, damit Muradov Prämien verdienen konnte, um ihn in den Augen von Gerasimov gut aussehen zu lassen [Russia’s Chief of the General Staff],“ es sagte.

„Als Ergebnis der „sorgfältig“ geplanten Offensive der „großen Kommandeure“ haben wir in den letzten 4 Tagen etwa 300 Männer verloren, tot und verwundet, mit einigen MIA“, heißt es in dem Brief. „Wir haben 50 % unserer Ausrüstung verloren. Das ist allein unsere Brigade. Das Bezirkskommando versteckt zusammen mit Achmedow diese Tatsachen und verzerrt die offiziellen Opferstatistiken, aus Angst, zur Rechenschaft gezogen zu werden.“

In dem Brief fragten sie den Gouverneur Oleg Kozhemyako: „Wie lange wird es solchen Mittelmäßigkeiten wie Muradov und Achmedov erlaubt sein, die Militäraktionen weiter zu planen, nur um den Schein zu wahren und Auszeichnungen zu erhalten, auf Kosten so vieler Menschenleben?“

CNN kann weder überprüfen, wie viele Soldaten den Brief unterschrieben haben, noch ihre Reihen, aber Kozhemyako bestätigte, dass er einen Brief von den Soldaten der Einheit erhalten hatte.