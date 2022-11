Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Eine Frau betrachtet am 5. November einen Generator, der ein Café in Kiew mit Strom versorgt. (Ed Ram/Getty Images)

Die ukrainische Hauptstadt Kiew bereitet sich laut Bürgermeister Vitali Klitschko auf Worst-Case-Szenarien im Falle weiterer russischer Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur vor, die die Stadt möglicherweise ohne Strom oder Wasser zurücklassen könnten.

„Unsere Feinde tun alles, um die Stadt ohne Wärme-, Strom- und Wasserversorgung zu halten, und im Allgemeinen wollen sie, dass wir alle sterben. Das ist ihre Aufgabe. Und wie gut wir durchhalten, hängt davon ab, wie gut wir auf verschiedene Szenarien vorbereitet sind … deshalb müssen wir vorbereitet sein“, sagte Klitschko am Sonntag.

„Das ist kein Krieg, das ist Terrorismus, das ist Völkermord“, sagte der Bürgermeister zu russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur.

Der Bürgermeister der Stadt ermutigte einige Einwohner, darüber nachzudenken, bei Familie und Freunden außerhalb von Kiew zu bleiben, wenn die Stadt ohne Strom oder Wasser bleibt.

„Wenn Sie eine Großfamilie haben – dies gilt für den schlimmsten Fall, wenn wir ohne Strom- und Wasserversorgung bleiben – oder Freunde außerhalb von Kiew, wo es eine autonome Wasserversorgung, einen Ofen und eine Heizung gibt, denken Sie bitte an die Möglichkeit dort für eine gewisse Zeit zu bleiben“, sagte der Bürgermeister.

„Sein Ziel ist es, dass wir sterben, erfrieren oder uns dazu bringen, unser Land zu verlassen, damit er es haben kann. Das will der Aggressor erreichen“, sagte Klitschko in Bezug auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Etwas Hintergrund: Russische Streitkräfte haben in den letzten Wochen die kritische Infrastruktur der Ukraine bombardiert, das Stromnetz schwer beschädigt und viele Städte im ganzen Land gezwungen, geplante stundenlange Stromausfälle zu verhängen.

Notfallvorbereitung: Der Direktor der Abteilung für städtische Sicherheit der Stadt, Roman Tkachuk, äußerte später am Nachmittag am Sonntag Befürchtungen, dass alle möglichen Aktionspläne für den Notfall in Betracht gezogen würden, aber es gebe keine Pläne, die Stadt zu evakuieren, so eine Erklärung von der Kiewer Stadtrat.

Tkachuk sagte, dass jeder Bezirk innerhalb der Stadt etwa 100 Heizzentralen haben wird, die im Winter für Notfälle in Betrieb sein werden. Diese Heizzentren werden mit Heizung, Beleuchtung, Toiletten, Kantinen, Ruheplätzen, warmer Kleidung und Decken ausgestattet sein, und eine Krankenwagenbesatzung wird in der Nähe solcher Zentren im Einsatz sein, heißt es in der Erklärung.