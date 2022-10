Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin und der indische Premierminister Narendra Modi geben sich am 16. September bei einem Treffen in Samarkand die Hand. (Alexander Demyanchuk/Sputnik/Reuters)

Als der indische Premierminister Narendra Modi im vergangenen Monat Wladimir Putin sagte, „das heutige Zeitalter ist kein Krieg“, begrüßte der Westen seine Äußerungen als ein Zeichen dafür, dass die größte Demokratie der Welt angesichts der unprovozierten Invasion Russlands in der Ukraine endlich aus den Fugen geraten war.

Der französische Präsident Emmanuel Macron lobte Modi und das Weiße Haus lobte das, was es eine „Grundsatzerklärung“ nannte.

Aber die Realität, sagen Analysten, ist weniger einfach.

Anstatt die wirtschaftlichen Beziehungen zum Kreml abzubrechen, hat Indien die westlichen Sanktionen untergraben, indem es seine Käufe von russischem Öl, Kohle und Düngemitteln erhöht hat – was Putin eine lebenswichtige finanzielle Rettungsleine verschafft.

Neu-Delhi hat sich wiederholt bei Abstimmungen zur Verurteilung Russlands bei den Vereinten Nationen der Stimme enthalten – und damit Moskau einen Anstrich internationaler Legitimität verliehen. Und im August nahm Indien neben China, Weißrussland, der Mongolei und Tadschikistan an Russlands groß angelegten Wostok-Militärübungen teil – wo Moskau sein riesiges Arsenal vorführte.

Letzte Woche enthielt sich Indien einem weiteren UN-Resolutionsentwurf, in dem Russland wegen seiner Scheinreferenden in vier Regionen der Ukraine verurteilt wurde, die von Moskau als Vorwand benutzt wurden, um ukrainisches Territorium illegal zu annektieren – was den Einsatz in dem Krieg erheblich erhöhte.

Indien sei „zutiefst beunruhigt“ über die Entwicklungen in der Ukraine, sagte Ruchira Kamboj, die ständige Vertreterin Neu-Delhis bei den Vereinten Nationen, schreckte jedoch vor Schuldzuweisungen zurück und forderte einen „sofortigen Waffenstillstand und eine Lösung des Konflikts“.

Dieser scheinbare Widerspruch veranschaulicht Indiens einzigartige Position zum Krieg: sich verbal von Russland distanziert, während sie weiterhin wichtige Beziehungen zu Moskau unterhält.

Modis „stärkere Sprache gegenüber Putin“ sollte im Kontext steigender Lebensmittel-, Treibstoff- und Düngemittelpreise und der „Schwierigkeiten, die andere Länder mit sich brachten“, gesehen werden, sagte Deepa Ollapally, Forschungsprofessorin und Direktorin der Rising Powers Initiative am Elliott School of International Affairs, George Washington University.

„Es gibt ein gewisses Maß an Ungeduld (für Indien) angesichts der Verschärfung des Krieges“, sagte sie. „Man hat das Gefühl, dass Putin an die Grenzen Indiens geht, weil es sich in gewisser Weise selbst auf die Nerven geht. Und es ist keine bequeme Position für Indien.“

