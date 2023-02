Live-Updates | NATO und EU eilen der Türkei nach dem Erdbeben zu Hilfe

ANKARA, Türkei (AP) – Die Zahl der Todesopfer steigt durch ein starkes Erdbeben der Stärke 7,8, das am frühen Montag die Südosttürkei und Nordsyrien getroffen hat. Hunderte wurden in den beiden Ländern getötet, Tausende verletzt, und es wurde erwartet, dass die Maut weiter steigen würde.

Hier ist das Neueste:

___ NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, die Mitglieder des Bündnisses mobilisierten Unterstützung, um der Türkei bei der Bewältigung der Folgen des verheerenden Erdbebens vom Montag zu helfen.

Stoltenberg drückte „nach diesem schrecklichen Erdbeben seine volle Solidarität mit unserem Verbündeten Türkei aus … Die NATO-Verbündeten mobilisieren jetzt Unterstützung.“

In einem Tweet sagte Stoltenberg, er stehe in Kontakt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Mehrere NATO-Mitglieder haben bereits angekündigt, Unterstützung für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien zu entsenden.

Zuvor sagte das EU-Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union, es sei aktiviert worden, um internationale Hilfe zu leisten, und stellte fest, dass Rettungsteams aus den Niederlanden und Rumänien bereits unterwegs seien.

___

Das taiwanesische Außenministerium sagte, es werde 200.000 US-Dollar spenden, um der Türkei bei den Rettungsbemühungen zu helfen, und koordiniere mit der Türkei die Entsendung spezialisierter Such- und Rettungsteams. China sagte auch, es seien keine chinesischen Staatsbürger unter den Opfern. Es wurde nicht gesagt, ob es Such- und Rettungsteams schicken würde. ___

Russland sagt, es bereite Rettungsteams vor, in die Türkei zu fliegen, um den Erdbebenopfern dort und im benachbarten Syrien zu helfen.

Ein Minister für Notfallsituationen, Aleksandr Kurenkov, sagte, Teams von 100 Such- und Rettungskräften seien in Bereitschaft, um mit zwei Il-76-Transportflugzeugen in die Türkei geschickt zu werden.

Auch der russische Präsident Wladimir Putin sprach in Telegrammen den Führern Syriens und der Türkei sein Beileid aus und drückte seine Hilfsbereitschaft aus.

Das Angebot wurde trotz der internationalen Isolation Russlands unter der Führung westlicher Nationen wegen Moskaus Krieg gegen die Ukraine gemacht.

___

Der niederländische Premierminister Mark Rutte sagte, ein Such- und Rettungsteam aus den Niederlanden werde in die Region im Südosten der Türkei und im Norden Syriens reisen, die von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde.

„Schreckliche Nachrichten über das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Unsere Gedanken sind bei allen Opfern dieser schweren Naturkatastrophe“, sagte Rutte am Montag in einem Tweet. Er sagte, er habe dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sein Beileid ausgesprochen.

Die niederländische Organisation Urban Search and Rescue schickt Teams, darunter Rettungskräfte, Bauexperten, Ärzte, Krankenschwestern und Spürhunde, zu Katastrophenorten auf der ganzen Welt.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat Hilfe angeboten.

___

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, die Behörden bereiten sich darauf vor, nach dem tödlichen Erdbeben in der Türkei Hilfe und Unterstützung zu schicken. Er sagte, Israel sei nach einer Bitte der türkischen Regierung bereit, Such- und Rettungsteams und medizinische Hilfe zu entsenden.

Die beiden Länder, einst enge regionale Verbündete, sind dabei, die Beziehungen nach Jahren der Spannungen zu verbessern.

Unterdessen rief der Leiter der Arabischen Liga aus dem benachbarten Ägypten, wo das Beben ebenfalls zu spüren war, die internationale Gemeinschaft dazu auf, auch dem syrischen Volk nach dem Beben zu helfen.

Ahmed Aboul-Gheit, der Generalsekretär der panarabischen Organisation, schrieb auf Twitter, dass internationale Hilfe erforderlich sei, um den Betroffenen „dieser humanitären Katastrophe“ zu helfen.

___

Das bulgarische Außenministerium hat sein Beileid zum Verlust von Menschenleben in der Türkei und in Syrien ausgesprochen.

Das Nachbarland sagte, es entsende Rettungsteams in die Türkei, um die dortigen Behörden bei der Bewältigung der Folgen des verheerenden Erdbebens zu unterstützen.

Der bulgarische Verteidigungsminister kündigte an, dass zwei Spartan-Militärtransportflugzeuge mit Notfallteams aus Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Sanitätern in die Stadt Adana im Südosten der Türkei abheben werden.

___

Der Nachbar der Türkei, Griechenland, und andere Länder in der Region haben angeboten, nach dem verheerenden Erdbeben am Montag, das die Südosttürkei und Nordsyrien heimgesucht hat, sofortige Hilfe zu entsenden, um bei den Rettungsmaßnahmen zu helfen.

„Griechenland mobilisiert seine Ressourcen und wird sofort helfen … (wir sind) zutiefst traurig über die verheerende Erdbebenkatastrophe“, schrieb der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis in einem Tweet. Der israelische Präsident Isaac Herzog bot auf Türkisch in einer Nachricht auf Twitter Hilfe an und fügte hinzu: „Der Staat Israel ist immer bereit, mit allen Mitteln Hilfe zu leisten. Unsere Herzen sind bei den Familien und Türken, die in dieser schmerzhaften Zeit trauern.“ Das ägyptische Außenministerium bot in einer Erklärung am frühen Montag sowohl der Türkei als auch Syrien nach dem starken Erdbeben Hilfe an.

Das tödliche Beben war in der ägyptischen Hauptstadt Kairo und in Teilen der Region zu spüren. Die Hilfsangebote wurden trotz angespannter Beziehungen zwischen der Türkei und mehreren Ländern in der Region, darunter Griechenland und Ägypten, gemacht.

___ Die Zahl der Todesopfer durch ein starkes Erdbeben der Stärke 7,8, das die Südtürkei und Nordsyrien heimgesucht hat, hat mindestens 568 Menschen erreicht. Die Zahl der Toten stieg, als der türkische Vizepräsident Fuat Oktay sagte, die Zahl der Todesopfer in der Türkei habe 284 erreicht. Er sagte, mindestens 2.300 Menschen seien in 10 vom Beben betroffenen Provinzen verletzt worden und 1.700 Gebäude seien eingestürzt. „Leider haben wir gleichzeitig auch mit extremen Wetterbedingungen zu kämpfen. Trotz dieser Wetterbedingungen versuchen wir, die Region so schnell wie möglich zu erreichen“, sagte Oktay gegenüber Reportern.

Oktay sagte, dass fast 2.800 Such- und Rettungsteams in den von der Katastrophe betroffenen Gebieten eingesetzt wurden. Neben 1.150 Teams des Katastrophenschutzes des Landes waren auch die Rettungskräfte der Gendarmerie, der Polizei und des Militärs im Einsatz. An den Bemühungen waren auch mehr als 1.000 Retter beteiligt, die freiwilligen Such- und Rettungsgruppen angehörten. ___ Der Präsident der vom Krieg zerrissenen Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat der Türkei eine Botschaft der Unterstützung übermittelt, um nach dem verheerenden Erdbeben, das am Montag die Südosttürkei und Nordsyrien heimgesucht hat, Hilfe anzubieten. „Ich bin schockiert, als ich von Hunderten Toten und Verletzten infolge des Erdbebens in der Türkei erfahre“, schrieb Selenskyj in einem Tweet. „Wir sprechen den Familien der Opfer unser Beileid aus und wünschen den Verletzten schnelle Genesung. Zu diesem Zeitpunkt stehen wir dem freundlichen türkischen Volk zur Seite und sind bereit, die notwendige Hilfe zu leisten.“ Die Ukraine unterhält enge Beziehungen zur Türkei, die im vergangenen Sommer dazu beigetragen hat, ein Schwarzmeer-Getreideabkommen auszuhandeln, um wichtige Exporte wieder aufzunehmen, während der Krieg im Land weitergeht. ___ Syriens Gesundheitsbehörden sagen, dass die Zahl der Todesopfer des Erdbebens vom Montag in den von der Regierung kontrollierten Gebieten des Landes auf 237 gestiegen ist, wobei 639 Verletzte gemeldet wurden. Die Ankündigung brachte die kombinierte Zahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien auf insgesamt 360, darunter 76 Menschen, die in der Türkei getötet wurden, und 47 in von der Opposition gehaltenen Gebieten Syriens. In der Türkei zerstörte das starke Beben eine historische Burg auf einem Hügel in der türkischen Stadt Gaziantep.

Teile der Mauern und Wachtürme der Burg Gaziantep wurden eingeebnet, während andere Bereiche der Struktur beschädigt wurden, wie Bilder aus der Region zeigten.

Die Burg diente zunächst als Wachturm und wurde in römischer Zeit zur Burg ausgebaut. Es wurde mehrfach renoviert, zuletzt Anfang der 2000er Jahre.

___

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte, er habe türkischen Beamten mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten bereit seien, Hilfe bei der Erdbebenrettung zu leisten. In einem Tweet sagte Sullivan, die USA seien „zutiefst besorgt über das heutige zerstörerische Erdbeben“ in der Türkei und in Syrien.

„Ich habe mich mit türkischen Beamten in Verbindung gesetzt, um ihnen mitzuteilen, dass wir bereit sind, jede erforderliche Hilfe zu leisten. Wir werden die Situation in Abstimmung mit (der Türkei) weiterhin genau beobachten“, sagte Sullivan.

___

Die türkische Katastrophen- und Notfallmanagementbehörde sagte, das Erdbeben der Stärke 7,8 habe mindestens 76 Menschen in sieben türkischen Provinzen getötet. Nach Angaben der Agentur wurden 440 Menschen verletzt.

Die Nachricht wurde bekannt gegeben, als Retter in Gebieten im Südosten der Türkei nach Menschen suchten, die in umgestürzten Wohnblöcken und anderen Gebäuden eingeschlossen waren. Suleyman Soylu, der türkische Innenminister, nannte den Schock ein „verheerendes Erdbeben“ und sagte, die Streitkräfte würden zivile Organisationen bei den Rettungsbemühungen unterstützen.

Unterdessen stieg die Zahl der Todesopfer in von der Regierung gehaltenen Gebieten Syriens seit dem Beben am Montag auf 99, so syrische Staatsmedien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Zudem wurden in Syrien mindestens 334 Menschen verletzt. Zuvor waren Berichten zufolge 20 Menschen in von Rebellen kontrollierten Gebieten Syriens getötet worden.

Damit steigt die Gesamtzahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien auf 195.

___

Syrische Beamte sagen, dass mindestens 99 Menschen in von der Regierung kontrollierten Gebieten des Landes nach einem starken Erdbeben getötet wurden, das Syrien und die benachbarte Türkei traf und die Zahl der Todesopfer in Syrien auf 119 erhöhte.

Der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmad Dumeira sagte einer staatlichen Nachrichtenagentur, dass auch in den Provinzen Aleppo, Hama und Latakia 200 Menschen durch das Beben verletzt wurden.

Mindestens 20 weitere Menschen wurden im von Rebellen gehaltenen Nordwesten getötet. Das Beben lag nördlich der Stadt Gaziantep im Südosten der Türkei und etwa 90 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt.

___

Der türkische Innenminister Suleyman Soylu hat die Menschen in den Erdbebengebieten im Südosten der Türkei öffentlich dazu aufgerufen, beschädigte Gebäude wegen der Gefahren nicht zu betreten und dabei zu helfen, die Straßen freizuhalten, damit Krankenwagen und Rettungskräfte Zugang zu den beschädigten Gebäuden haben.

„Unsere Priorität ist es, Menschen, die unter zerstörten Gebäuden eingeschlossen sind, herauszuholen und sie in Krankenhäuser zu bringen“, sagte Soylu.

Mindestens 130 Gebäude stürzten in der türkischen Provinz Malatya in der Nähe des Epizentrums ein, sagte Gouverneur Hulusi Sahin. In der türkischen Stadt Diyarbakir sind mindestens 15 Gebäude eingestürzt.

