Nanette Mees ist eine eingetragene Republikanerin und ein Paradebeispiel für den Wandel Virginias von Rot zu Blau.

Ihre letzte republikanische Präsidentschaftswahl fand im Jahr 2004 statt. Dies war auch das letzte Mal, dass ein republikanischer Präsidentschaftskandidat – damals George W. Bush – den Vorort Loudoun County und das Commonwealth gewann.

In den fast zwei Jahrzehnten seitdem hat Mees zweimal für Barack Obama gestimmt, Hillary Clinton und Joe Biden.

„Ich meine, Abtreibung, Waffen – das sind zwei große Dinge“, erklärte Mees ihre Entscheidung, bei den letzten vier Präsidentschaftswahlen demokratisch zu wählen.

Sie ist bereit, diese Serie im nächsten November auf fünf zu verlängern, allerdings nicht ohne zu zögern.

„Ich glaube nicht, dass er der Perfekte ist“, sagte Mees über Biden. „Aber wenn ich mich zwischen ihm und (Donald) Trump entscheiden müsste, für den ich niemals, niemals, niemals stimmen würde, wäre es Biden. Ich würde einfach beten.“

Diese Entscheidung liegt noch ein Jahr entfernt.

Eine unmittelbarere Wahl wird auch erhebliche landesweite Auswirkungen haben – die Parlamentswahlen am Dienstag in Virginia, bei denen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat des Bundesstaates auf dem Spiel steht. Das Ergebnis wird sich auf die amerikanische Abtreibungsdebatte, den breiteren politischen Kampf um die Vorherrschaft in den Vororten und die Ambitionen des republikanischen Gouverneurs des Commonwealth, Glenn Youngkin, auswirken.

„Behalte das Repräsentantenhaus, drehe den Senat um“ war Youngkins Mantra im Wahlkampf für GOP-Kandidaten im Vorfeld des Dienstags. Der Gouverneur, der etwa die Hälfte seiner Amtszeit hinter sich hat und nicht auf dem Wahlzettel steht, sieht sich selbst als Republikaner, der sowohl die Trump-Basis der GOP als auch die Wähler in den Vorstädten anspricht.

Und er glaubt, dass er diesen Appell aufrechterhalten und gleichzeitig neue Abtreibungsbeschränkungen vorantreiben kann, indem er verspricht, dass, wenn die Republikaner die volle Kontrolle über die Legislative übernehmen, diese verabschiedet werden und er ein Gesetz unterzeichnen wird, das Abtreibungen nach 15 Wochen verbietet, mit Ausnahme von Vergewaltigung, Inzest und der Verletzung des Lebens die Mutter.

Sein politisches Aktionskomitee „Spirit of Virginia“ hat viel ausgegeben, und Youngkins Kundgebungen im ganzen Staat ähneln stark einem Testlauf des Präsidenten. Die Parlamentskandidaten haben ein paar Minuten Zeit, um ihre Argumente darzulegen, und dann verspricht Youngkin, im Falle einer republikanischen Legislaturperiode die Steuern zu senken, die Polizeiausgaben zu erhöhen und den Eltern mehr Rechte über die Lehrpläne zu geben.

„Die andere Seite hat große Angst, Virginia völlig zu verlieren, weil wir diesen Staat in 24 Monaten von Blau zu Rot verwandelt haben“, sagte Youngkin letzten Monat bei einer Kundgebung in Henrico County.

In seinen Kundgebungsreden fehlte jegliche Erwähnung von Abtreibung.

Der Gouverneur lehnt die Idee ab, die Abtreibung wegzulassen, weil er befürchtet, dass sein Vorschlag die Wechselwähler verärgern könnte.

