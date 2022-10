Live-Updates: Massenansturm an Halloween in Seoul

Eine Englischlehrerin in Seoul, die am Samstagabend durch Itaewon reiste, erzählte CNN, was sie gesehen hatte.

„Es gab Reihen und Reihen von Menschen mit Planen, die sie auf der Straße bedeckten“, sagte Emily Farmer, 27.

Farmer, die mit zwei Freunden zusammen war, sagte, sie habe in der Gegend keine Maßnahmen zur Kontrolle der Menschenmenge gesehen.

Die Tragödie hat mindestens 151 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Unter den Toten sind auch 19 Ausländer aus dem Iran, Norwegen, China und Usbekistan.

Farmer und ihre Freunde waren von den Menschenmassen auf der Straße „überwältigt“ und beschlossen, eine Bar zu betreten.

Kurz darauf verbreiteten sich Gerüchte, dass jemand gestorben sei und die Gäste das Haus nicht verlassen dürften. Farmer sagte, sie habe eine Notfallnachricht von der Regierung erhalten, in der sie auf „eine gefährliche Situation in der Gegend“ aufmerksam gemacht wurden.

Sie durfte die Bar gegen Mitternacht verlassen und erfuhr von der Tragödie, die sich direkt vor der Tür abgespielt hatte.

„Es war schrecklich“, sagte sie. „Nicht alle sind sofort gestorben.“

„Sie zogen immer noch Leute (heraus), weil es so voll war“, fügte sie hinzu.

Es gab auch Leute, die immer noch auf den Straßen feierten und im Grunde nichts davon mitbekamen, was passierte.“

Gruppen von Menschen weinten, fügte sie hinzu. Viele Opfer erhielten CPR und mussten ihre Kostüme ausziehen, damit Sanitäter vor Ort sie wiederbeleben konnten.

Sie hat immer noch nichts von zwei Bekannten in der Gegend gehört, denen sie letzte Nacht eine Nachricht geschickt hat. „Ich stehe immer noch unter Schock. Es war offensichtlich sehr traumatisch“, fügte sie hinzu.