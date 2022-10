Live-Updates: Kemp-Abrams debattieren über das Rennen des Gouverneurs von Georgia

Etwas mehr als eine Woche vor dem Wahltag haben bereits mehr als 1 Million Georgier ihre Stimme abgegeben.

Laut dem georgischen Außenminister Brad Raffensperger nahmen die Midterm-Wähler am 17. Oktober, dem ersten Tag der vorzeitigen persönlichen Abstimmung, in Rekordzahlen teil. An einigen der verkehrsreichsten Wahllokale in Ballungsgebieten standen die Menschen an diesem Tag mehr als 30 Minuten in der Schlange, obwohl „Berichte über lange Schlangen minimal waren“, sagte Raffensperger, der oberste Wahlbeamte.

Georgia ist Schauplatz einer Reihe kritischer Halbzeitrennen für den US-Senat, das US-Repräsentantenhaus und landesweite Ämter vom Gouverneur bis zum Außenminister. Die persönliche vorzeitige Abstimmung findet für Teile von drei Wochen – insgesamt nicht weniger als 17 Tage – bis zum Wahltag am 8. November statt.

Aber nach der Einführung eines restriktiven neuen Wahlgesetzes, das die Briefwahl erschwerte, widmen Bürgerrechtsgruppen dieser ersten allgemeinen Wahl nach den überarbeiteten Richtlinien große Aufmerksamkeit.

Es wird erwartet, dass die Wahlbeteiligung die letzten Halbjahreszahlen des Staates übertrifft, aber auch hinter 2020 zurückbleibt.

Der Zugang zur Stimmabgabe ist ein zentrales Thema im Rennen um den Gouverneur: Als der republikanische Gouverneur Brian Kemp und die Demokratin Stacey Abrams 2018 gegeneinander antraten, war Kemp zu dieser Zeit der oberste Wahlbeamte des Staates.

Abrams beschuldigte Kemp und seine Verbündeten, auf unfaire Weise daran gearbeitet zu haben, die Abstimmung zu unterdrücken, indem sie den Zugang eingeschränkt hätten, und sie hat diese Angriffslinie dieses Mal erneuert.

