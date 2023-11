Live-Updates | Israel ist bei der Bombardierung von Gaza zu „kleinen Pausen“ bereit

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, Israel werde nach dem Krieg mit der Hamas „auf unbestimmte Zeit“ die „allgemeine Sicherheitsverantwortung“ in Gaza tragen und zeigte sich offen für „kleine Pausen“ in den aktuellen Kämpfen, um die Freilassung von Geiseln zu erleichtern.

Seine Kommentare in einem Interview, das am späten Montag auf ABC News ausgestrahlt wurde, lieferten den bisher klarsten Hinweis darauf, dass Israel plant, die Kontrolle über das Gebiet zu behalten, in dem etwa 2,3 Millionen Palästinenser leben.

Netanjahu schloss einen allgemeinen Waffenstillstand ohne die Freilassung der mehr als 240 Gefangenen aus, die die Hamas bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober festgenommen hatte, sagte jedoch, er sei offen für „taktische kleine Pausen“. US-Präsident Joe Biden hatte die Notwendigkeit humanitärer Pausen am Montag zuvor in einem Telefonat direkt mit Netanyahu angesprochen, es sei jedoch keine Einigung erzielt worden, teilte das Weiße Haus mit.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer im Israel-Hamas-Krieg überstieg nach Angaben der von der Hamas geführten Organisation 10.000, darunter mehr als 4.100 Kinder und 2.640 Frauen Gesundheitsministerium in Gaza.

Im besetzten Westjordanland wurden durch die Gewalt und israelische Razzien mehr als 140 Palästinenser getötet. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Israel getötet, die meisten davon in der 7. Oktober Hamas-Angriff Damit begannen die Kämpfe und 242 Geiseln wurden von der militanten Gruppe aus Israel nach Gaza gebracht.

Etwa 1.100 Menschen haben es getan verließ den Gazastreifen seit Mittwoch durch den Grenzübergang Rafah im Rahmen einer offensichtlichen Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten, Ägypten, Israel und Katar, die mit der Hamas vermittelt.

Momentan:

– Das israelische Militär sagt, dass es so sei umzingelte Gaza-Stadt und bereitet sich auf die erwarteten Bodenschlachten vor.

– Südafrika erinnert sich an eine diplomatische Mission an Israel und wirft ihm Völkermord in Gaza vor.

— Mehrheit der Israelis sind zuversichtlich in der Gerechtigkeit des Gaza-Krieges, auch wenn die Stimmung in der Welt schlecht ist.

– US-Außenminister beendet die Nahost-Tour mit lauer Unterstützung für Kampfpausen.

– Ein UN-Beamter sagt, der durchschnittliche Palästinenser in Gaza lebe weiter zwei Stücke Brot pro Tag.

Folgendes passiert im jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hamas:

Singapur warnt davor, Embleme im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas zu zeigen

Die Regierung Singapurs hat gewarnt, dass jeder, der Embleme im Zusammenhang mit dem Israel-Hamas-Krieg zeigt oder trägt, inhaftiert werden könnte, und sagte, der Konflikt sei ein „emotionales Problem“, das den nationalen Frieden stören könnte.

Das Innenministerium sagte am späten Montag in einer Erklärung, dass die Gesetze Singapurs das Zeigen oder Tragen ausländischer nationaler Embleme, einschließlich Flaggen und Banner eines Staates, verbieten. Sie warnte außerdem davor, dass die Förderung oder Unterstützung des Terrorismus durch das Zurschaustellen von Kleidung oder Utensilien mit Logos terroristischer oder militanter Gruppen wie der Hamas oder ihres militärischen Flügels, der Al-Qassam-Brigade, nicht geduldet werde.

Den Verurteilten drohen bis zu sechs Monate Gefängnis oder eine Geldstrafe von bis zu 500 Singapur-Dollar (370 US-Dollar) oder beides. Reisenden, die solche Kleidung tragen, könne auch die Einreise nach Singapur verweigert werden, hieß es weiter.

Netanjahu sagt, Israel sei offen für „kleine Pausen“ im Kampf

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, Israel sei offen für „kleine Pausen“ im Kampf gegen die Hamas – obwohl nicht klar sei, ob eine Art kleiner Pause vereinbart worden sei oder ob die USA mit dem Umfang der israelischen Verpflichtung zufrieden seien.

US-Präsident Joe Biden hatte die Notwendigkeit humanitärer Pausen am Montag zuvor in einem Telefonat mit Netanyahu direkt zur Sprache gebracht, es sei jedoch keine Einigung erzielt worden, teilte das Weiße Haus mit. Es wird versucht, die Kämpfe zu beruhigen, um humanitäre Hilfslieferungen und die Freilassung einiger der geschätzten 240 Geiseln zu ermöglichen, die die Hamas bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober festgenommen hat.

Netanjahu sagte am Montagabend in einem Interview mit ABC News außerdem, dass es ohne die Freilassung der Geiseln keinen allgemeinen Waffenstillstand in Gaza geben werde.

Die Vereinten Nationen können sich nicht auf eine Lösung zur Beendigung des Gaza-Krieges einigen

VEREINTE NATIONEN – Der UN-Sicherheitsrat hat es erneut nicht geschafft, sich auf eine Resolution zum Israel-Hamas-Krieg zu einigen.

Trotz mehr als zweistündiger Diskussionen hinter verschlossenen Türen am Montag blieben Differenzen bestehen. Die USA fordern „humanitäre Pausen“ und viele Ratsmitglieder fordern einen „humanitären Waffenstillstand“, um dringend benötigte Hilfe zu leisten und weitere zivile Todesfälle in Gaza zu verhindern.

„Wir haben über humanitäre Pausen gesprochen und sind daran interessiert, diesbezüglich eine Sprache zu finden“, sagte der stellvertretende US-Botschafter Robert Wood gegenüber Reportern nach dem Treffen. „Aber es gibt innerhalb des Rates Meinungsverschiedenheiten darüber, ob das akzeptabel ist.“

Generalsekretär Antonio Guterres erklärte am Montag gegenüber Reportern, er wolle einen sofortigen humanitären Waffenstillstand in Gaza und ein Ende der „Eskalationsspirale“, die bereits vom besetzten Westjordanland, dem Libanon und Syrien bis zum Irak und Jemen im Gange sei.

Guterres sagte, dass das humanitäre Völkerrecht, das den Schutz von Zivilisten und der für ihr Leben lebenswichtigen Infrastruktur fordert, eindeutig verletzt wird und betonte, dass „keine Partei eines bewaffneten Konflikts über diesen Gesetzen steht“. Er forderte die sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln, die die Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober von Israel nach Gaza gebracht hatte.

China, das diesen Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, und die Vereinigten Arabischen Emirate, der arabische Vertreter im Rat, haben das Treffen am Montag wegen der „Krise der Menschlichkeit“ in Gaza einberufen, wo in weniger als einem Jahr mehr als 10.000 Menschen getötet wurden Monat.

ISRAEL verhaftet palästinensischen Aktivisten bei Razzia im Westjordanland

JERUSALEM – Israel sagte, es habe den jungen palästinensischen Aktivisten Ahed Tamimi während einer Razzia am frühen Montag im besetzten Westjordanland wegen angeblicher terroristischer Aktivitäten und Anstiftung festgenommen.

Die heute 22-jährige Tamimi erlangte als Teenager internationale Anerkennung, als sie acht Monate im Gefängnis verbrachte, weil sie einen Soldaten geohrfeigt hatte. Israel betrachtete ihre Handlungen als Straftat und erhob gegen sie Anklage wegen Körperverletzung und Volksverhetzung.

Israelische Truppen führten über Nacht mehrere Razzien im gesamten Westjordanland durch, und in der Erklärung des Militärs hieß es, Tamimi sei wegen Anstiftung zu Gewalt auf einem Social-Media-Konto festgenommen worden. Die Associated Press konnte nicht überprüfen, ob das von Israel zitierte Konto Tamimi gehört.

Demonstranten blockieren die Straße im US-Hafen, während ein militärisches Frachtschiff anlegt

TACOMA, Washington – Hunderte Demonstranten, die einen Waffenstillstand in Gaza forderten, blockierten am Dienstag den Verkehr im Hafen von Tacoma, wo kürzlich ein militärisches Versorgungsschiff angekommen war.

Die Organisatoren sagten, sie hätten das Schiff auf der Grundlage vertraulicher Informationen ins Visier genommen, wonach es mit Waffen für Israel beladen werden sollte. Diese Behauptungen konnten nicht sofort überprüft werden. Die Polizei sagte, es habe keine Festnahmen gegeben.

Das Verteidigungsministerium bestätigte, dass das Schiff den Transport von US-Militärfracht unterstützt. Die Cape Orlando löste am Freitag ähnliche Proteste in Oakland, Kalifornien, aus, bevor sie nach Tacoma fuhr.

ISRAEL SAGT, DAS VIDEO ZEIGT Hamas-Raketenwerfer in GAZA

JERUSALEM – Das israelische Militär veröffentlichte am Montag Videos, die seiner Aussage zufolge zeigten, wie seine Bodentruppen Hamas-Raketenwerfer in einem Jugendzentrum und in der Nähe einer Moschee im Norden des Gazastreifens entdeckten. Die genauen Orte, an denen die Videos gedreht wurden, wurden nicht angegeben, und die Bilder enthielten keine sichtbaren Orientierungspunkte, sodass The Associated Press die Videos nicht unabhängig bestätigen konnte.

Während seines monatelangen Krieges gegen die Hamas machte Israel die islamistische militante Gruppe für die hohe Zahl ziviler Todesopfer in Gaza verantwortlich und sagte, sie nutze Zivilisten als menschliche Schutzschilde.

Kritiker sagen, die enorme Zerstörung sei ein Beweis dafür, dass die Angriffe Israels unverhältnismäßig seien und keine Vorkehrungen getroffen würden, um Zivilisten auszuweichen.

Ein israelischer Angriff traf am frühen Montag das Dach des Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, tötete mehrere vertriebene Zivilisten, die im obersten Stockwerk Schutz suchten, und zerstörte Sonnenkollektoren.

CIA-DIREKTOR BESUCHT DEN NAHEN OSTEN, UM SICH MIT INTELLIGENZPARTNERN ZU TREFFEN, SAGT EIN US-BEAMTER

WASHINGTON – CIA-Direktor William Burns ist im Nahen Osten und trifft sich mit Geheimdienstpartnern und Führern mehrerer Länder zu Themen, darunter auch im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, sagte ein US-Beamter am Montag.

Zu den Themen gehören das Schicksal von rund 240 Menschen, die von der militanten Hamas-Gruppe in Gaza als Geiseln gehalten werden, und die Verpflichtung der USA, staatliche und nichtstaatliche Akteure daran zu hindern, den Krieg zwischen Israel und der Hamas regional auszuweiten, sagte der US-Beamte. Der Beamte sprach unter der Bedingung, anonym zu bleiben, um Burns‘ normalerweise vertrauliche Reisepläne zu besprechen.

Die assoziierte Presseautorin Ellen Knickmeyer hat dazu beigetragen.

US-Marine-U-Boot im Nahen Osten ist nicht mit Atomwaffen bewaffnet, sagt ein Verteidigungsbeamter

WASHINGTON – Bei dem U-Boot der Ohio-Klasse, von dem das US-Zentralkommando am Sonntag bekannt gab, dass es in Gewässer des Nahen Ostens gesegelt ist, handelt es sich um ein SSGN, eine U-Boot-Variante mit Lenkraketen, die nicht in der Lage ist, Atomwaffen abzufeuern, sagte ein Verteidigungsbeamter gegenüber The Associated Press.

Der Beamte sprach unter der Bedingung, anonym zu bleiben, da er nicht befugt war, die Angelegenheit zu besprechen.

Das Schiff sei fotografiert worden, als es durch den Suezkanal ins Rote Meer fuhr, sagte der Verteidigungsbeamte.

Am Montag sagte der Pressesprecher des Pentagon, Brig. General Pat Ryder sagte, das U-Boot werde „unsere Abschreckungsbemühungen in der Region weiter unterstützen“.

Obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass ein US-U-Boot den Kanal durchquert, ist die Online-Erklärung des Central Command, in der der Standort eines U-Bootes der Ohio-Klasse bestätigt wird, selten. Es gibt U-Boote der Ohio-Klasse, die Atomwaffen abfeuern können, die als SSBN oder U-Boot-Varianten mit ballistischen Raketen bekannt sind.

Die assoziierte Presseautorin Tara Copp hat dazu beigetragen.

Das Rote Kreuz sagt, es habe schwerkranke Patienten zum Grenzübergang Rafah begleitet

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz begleitete am Montag einen Konvoi von vier Krankenwagen, die sieben schwerverletzte Patienten vom al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zum Grenzübergang Rafah nach Ägypten transportierten, sagte Jessica Moussan, eine Sprecherin des IKRK gegenüber der AP.

Die Patienten wurden im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Ägypten, Israel und der Hamas, der militanten Gruppe, die Gaza regiert, zur Behandlung nach Ägypten evakuiert. Das Abkommen sieht auch vor, dass ausländische Passinhaber das belagerte Gebiet nach Ägypten verlassen müssen.

Die Evakuierung am Montag war die erste seit der Schließung des Grenzübergangs am Wochenende wegen eines Streits zwischen Israel, Ägypten und der Hamas.

Flüchtende Palästinenser melden israelische Bombardierung eines Flüchtlingslagers

DEIR AL-BALAH, Gazastreifen – Palästinenser, die am Montag nach Süden geflohen waren, berichteten über eine schwere israelische Bombardierung des Flüchtlingslagers Shati in der Nacht. Sie sagten, das israelische Militär habe das Lager und die Gegend um das Al-Shifa-Krankenhaus während eines Kommunikationsausfalls bombardiert.

Häuser im weitläufigen Lager wurden dem Erdboden gleichgemacht, viele Tote oder Verwundete blieben unter dem Rubel zurück, sagten sie. Ersthelfer und Sanitäter arbeiteten über Nacht daran, die Toten und Verwundeten zu bergen, sagten sie.

Ghassan Abu Sitta, ein Chirurg am al-Shifa-Krankenhaus, sagte, die Bombardierung des Lagers habe die Gebäude des Krankenhauses erschüttert.

„Sie haben die ganze Nacht im Lager gestürmt. Die Gebäude des Al-Shifa-Krankenhauses bebten die ganze Nacht und wir begannen, die Leichen und Verwundeten zu bergen. Es war schrecklich“, sagte er gegenüber The Associated Press.