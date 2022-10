Live-Updates: Die Ukraine ist mit Angriffen und Stromausfällen konfrontiert, während der Krieg in Russland weitergeht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf diesem Aktenfoto vom September 2022. Ukrainische Präsidentschaft/Agentur Anadolu/Getty Images

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur der Ukraine darauf abzielen, eine neue Flüchtlingswelle zu schaffen.

In einer Videoansprache an den Europäischen Rat sagte Selenskyj, nachdem er es versäumt hatte, Energieressourcen als Waffe gegen Europa einzusetzen: „Die derzeitige russische Führung hat befohlen, das Energiesystem selbst in ein Schlachtfeld zu verwandeln. Die Folgen davon sind sehr gefährlich, wiederum für uns alle in Europa.“

„Angriffe russischer Marschflugkörper und iranischer Angriffsdrohnen haben mehr als ein Drittel unserer Energieinfrastruktur zerstört“, sagte er. „Aus diesem Grund können wir leider keinen Strom mehr exportieren, um Ihnen zu helfen, die Stabilität aufrechtzuerhalten.“

Tagelange verheerende russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur haben dazu geführt, dass das Land mindestens 40 % seiner Stromerzeugungskapazität verloren hat. Ukrainische Beamte warnten Anfang dieser Woche, dass sowohl Notfälle als auch geplante Stromausfälle folgen würden.

Selenskyj fügte hinzu: „Russland provoziert auch eine neue Migrationswelle von Ukrainern in die EU-Länder. Russlands Terror gegen unsere Energieanlagen zielt darauf ab, in diesem Herbst und Winter so viele Probleme wie möglich mit Strom und Wärme in der Ukraine zu verursachen und so viele Ukrainer wie möglich dazu zu bringen, in Ihre Länder zu gehen.“

Kritischer Damm abgebaut: Zelensky behauptete auch, dass Russland Gründe für eine groß angelegte Katastrophe im Süden der Ukraine schaffe, indem russische Streitkräfte einen kritischen Damm am Fluss Dnipro in der südlichen Region Cherson sowie das angrenzende Wasserkraftwerk abbauen.

„Wir haben Informationen, dass russische Terroristen den Damm und die Einheiten des Wasserkraftwerks Kachowka vermint haben“, sagte Selenskyj dem Europarat während einer Videoansprache.

„Der Damm dieses Wasserkraftwerks fasst etwa 18 Millionen Kubikmeter Wasser.

„Wenn russische Terroristen diesen Damm sprengen, werden mehr als 80 Siedlungen, einschließlich Cherson, in der Zone einer schnellen Überschwemmung sein. Hunderttausende Menschen können darunter leiden. Die Wasserversorgung eines großen Teils der Südukraine könnte zerstört werden. Dieser russische Terroranschlag könnte das Kernkraftwerk Zaporizhzhia ohne Kühlwasser verlassen – Wasser für ZNPP wird aus dem Kakhovka-Stausee entnommen. „

Ein Satellitenbild zeigt eine Ansicht des Standorts des Kakhovka-Staudamms (rechts) und der umliegenden Region in Cherson, Ukraine, am 18. Oktober. Europäische Union/Copernicus Sentinel-2 L2A/Reuters

CNN hat sich an das russische Verteidigungsministerium gewandt, um eine Antwort auf die Vorwürfe zu erhalten.

Der Damm und das Wasserkraftwerk arbeiteten mit stark reduzierter Kapazität, da das Gebiet im März von russischen Streitkräften erobert wurde. Ukrainische Streitkräfte befinden sich etwa 40 Kilometer (mehr als 24 Meilen) nördlich des Damms. In den letzten vier Monaten haben sie mehrere Angriffe gegen die Brücke durchgeführt, die Teil des Damms ist, um ihre Nutzung durch das russische Militär zu verhindern.

Unabhängig davon sagte Mykhailo Podolyak, ein Berater des Leiters des Büros des ukrainischen Präsidenten, am Donnerstag auf Twitter, Russland plane, den Damm und die Transformatoren zu verminen, um die Deportation ukrainischer Zivilisten aus Cherson zu erzwingen und Gebiete zu überfluten, um die ukrainische Gegenoffensive in der Region zu stoppen. Das Land südlich und östlich des Flusses liegt tief.

„Russland bereitet eine menschengemachte Katastrophe vor“, sagte Podolyak.

Was pro-Moskauer Beamte sagen: Der von Russland ernannte Leiter des Verwaltungsbezirks Nowa Kachowka, Wladimir Leontjew, sagte gegenüber dem russischen Staatsmedium TASS, dass es für Russland keinen Sinn mache, den Damm des Kraftwerks zu zerstören.

„Welchen Sinn hat Russland, es jetzt zu zerstören? Auch aus formaler Sicht ist das Unsinn. Das ist absoluter Unsinn“, sagte Leontjew.

„Zunächst einmal muss man darüber nachdenken, wer davon profitiert: Es ist nur von Vorteil für die Ukraine, den Damm, das Wasserkraftwerk zu zerstören, die Logistik zu stören, Angst und Panik zu säen, die Möglichkeit der Wasserversorgung durch die Ukraine zu stoppen Nordkrimkanal zum Territorium der Krim“, sagte er laut TASS.

Tetyana Safonova, 61, sitzt mit ihrer Katze Asya, während sie während eines Stromausfalls am 20. Oktober 2022 in Borodyanka, Ukraine, auf ihr Handy schaut. Paula Bronstein/Getty Images