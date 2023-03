Een luchtfoto van Marioepol op 12 april 2022. (Andrey Borodulin/AFP/Getty Images/FILE)

Mariupol, een havenstad aan de Zee van Azov, ligt in de Oekraïense oblast Donetsk en staat sinds mei 2022 onder directe Russische controle.

Russische aanvallen op Marioepol begonnen op 24 februari 2022, de eerste dag van de invasie. De stad werd onderworpen aan enkele van de ergste wreedheden van de oorlog.

In maart scheurde een luchtaanval door een kraam- en kinderziekenhuis in de stad. Russische functionarissen beweerden dat het ziekenhuis een gerechtvaardigd militair doelwit was, gebaseerd op hun onbewezen bewering dat Oekraïense militaire doelen ter plaatse waren en dat alle patiënten en medisch personeel waren vertrokken.

Maar beelden die op sociale media circuleerden, toonden aanstaande moeders die uit een verwoest gebouw werden geëscorteerd te midden van verkoolde auto’s en puin.

Onder de gewonden was een zwangere vrouw die werd gefotografeerd terwijl ze op een brancard werd gedragen. Noch zij, noch haar baby konden worden gered, bevestigde een chirurg die haar later behandelde. De foto veroorzaakte schokgolven over de hele wereld.

Eveneens in maart bombardeerde Rusland een theater waar honderden mensen hun toevlucht hadden gezocht in Marioepol. Het woord ‘kinderen’ werd gespeld aan twee kanten van het theater voordat het werd gebombardeerd.

Van de 450.000 mensen die voor de oorlog in de stad woonden, was volgens de burgemeester van Mariupol, Vadym Boychenko, half april al een derde vertrokken.

Sommige van degenen die bleven, zochten hun toevlucht in de staalfabrieken van Azovstal. Voor Oekraïners werd Azovstal een krachtig symbool van verzet en bood onderdak aan ongeveer 2.600 soldaten en burgers, terwijl de vestingachtige faciliteit wekenlang werd geteisterd door Russische bombardementen.

Voor Moskou was de uitgestrekte locatie een frustratie, de laatste koppige vesting in een stad die de strijdkrachten anders weken eerder hadden overgenomen.

“Sluit het industrieterrein af, zodat zelfs geen vlieg kan ontsnappen”, zei Poetin tijdens zijn uitzending op de staatstelevisie.

Yuriy Ryzhenkov, CEO van Metinvest Holding, die eigenaar is van de fabriek, vertelde CNN waarom Poetin Azovstal zo graag wilde innemen.

‘Ik denk niet dat het de plant is die hij wil. Ik denk dat het om de symboliek gaat dat ze Marioepol wilden veroveren. Ze hadden nooit verwacht dat Marioepol zich zou verzetten’, zei Ryzhenkov.

Azovstal viel uiteindelijk eind mei, nadat een evacuatieoperatie erin slaagde honderden Oekraïners uit de fabriek te redden.