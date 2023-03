Een geheim plan opgesteld door de Russische veiligheidsdienst, de FSB, bevat gedetailleerde opties om Moldavië te destabiliseren – inclusief steun aan pro-Russische groeperingen, gebruikmaken van de orthodoxe kerk en dreigen met het afsluiten van de aardgasvoorziening.

Het document lijkt te zijn opgesteld om de neiging van Moldavië naar het westen te dwarsbomen, waaronder nauwere betrekkingen met de NAVO en een aanvraag om lid te worden van de Europese Unie. Het verwijst herhaaldelijk naar het belang om te voorkomen dat Moldavië toetreedt tot de NAVO.

Het werd verkregen en voor het eerst openbaar gemaakt door een consortium van media, waaronder VSquare en Frontstory, RISE Moldova, Expressen in Zweden, het Dossier Center for Investigative Journalism en andere verkooppunten.

CNN heeft het volledige document gezien, dat in 2021 lijkt te zijn geschreven door het directoraat voor grensoverschrijdende samenwerking van de FSB. De titel is “Strategische doelstellingen van de Russische Federatie in de Republiek Moldavië.”

Het document bevat een tienjarige strategie om Moldavië, een voormalige Sovjetrepubliek ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië, binnen de invloedssfeer van Rusland te brengen.

Het plan omvat het afhankelijk maken van Moldavië van de invoer van Russisch gas en het aanwakkeren van sociale conflicten, evenals het proberen te verhinderen dat Moldavië invloed probeert te verwerven in de pro-Russische afgescheiden regio Transnistrië, waar zo’n 1.500 Russische soldaten zijn gestationeerd.

Grens Oekraïne: Rusland heeft Oekraïne ervan beschuldigd plannen te hebben om Transnistrië, dat grenst aan het zuidwesten van Oekraïne, binnen te vallen en over te nemen. Het Russische ministerie van Defensie zei vorige maand dat de Oekraïners wapens aan het verzamelen waren in verschillende grensdorpen. Moldavië en Oekraïne hebben beide de claim afgewezen.

Reactie van Rusland: Gevraagd naar het document donderdag, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov: “We weten niets van het bestaan ​​van een dergelijk plan. Ik sluit niet uit dat dit weer een nep is. Rusland heeft altijd open gestaan ​​en blijft openstaan ​​voor het opbouwen van betrekkingen van goed nabuurschap en wederzijds voordeel, ook met Moldavië.”

Peskov voegde eraan toe: “Het spijt ons zeer dat het huidige leiderschap van Moldavië volledig ongerechtvaardigde en ongegronde vooroordelen tegen Moskou ervaart.”

