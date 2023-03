De drone die volgens het Amerikaanse leger door een Russische straaljager boven de Zwarte Zee werd neergehaald, is niet teruggevonden – en dat zal het misschien ook nooit worden, volgens John Kirby, coördinator voor strategische communicatie bij de Nationale Veiligheidsraad.

“Ik weet niet zeker of we het zullen kunnen bergen. Ik bedoel, waar het in de Zwarte Zee viel, heel, heel diep water. We zijn nog aan het beoordelen of er enige herstelpoging kan worden ondernomen. Daar misschien niet”, zei Kirby tegen CNN.

“We hebben ons best gedaan om elke informatiewaarde te minimaliseren die zou kunnen komen als iemand anders die drone in handen krijgt”, voegde hij eraan toe.

Toen Kirby verder aandrong, zei hij: “Ik kan zeker niet spreken over de Russische inspanningen of wat ze wel of niet proberen om van het wateroppervlak te komen. Ik kan je alleen vertellen dat we die situatie nog steeds zelf beoordelen. ”

Een van de Russische jets vloog opzettelijk voor de onbemande drone en gooide er verschillende keren brandstof op, aldus een verklaring van het Amerikaanse Europese commando. Het vliegtuig raakte vervolgens de propeller van de drone, wat de Amerikaanse troepen ertoe aanzette de MQ-9-drone in internationale wateren neer te halen.

Kirby herhaalde dat het “niet ongebruikelijk” is dat Russische jets Amerikaanse drones proberen te onderscheppen of lastig te vallen.

Het Russische ministerie van Defensie heeft dinsdag in een verklaring ontkend dat het Russische straalvliegtuig in contact was gekomen met de drone. ongeleide vlucht met hoogteverlies.”

Kirby zei woensdagochtend: “Ten eerste horen ze niet thuis in Oekraïne. Ten tweede horen ze zeker niet thuis op de Krim. elk ander land. De Zwarte Zee behoort niet tot Rusland. … We gaan door met opereren, nogmaals, volledig in overeenstemming met het internationaal recht.’