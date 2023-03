De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei tegen CNN’s Wolf Blitzer dat hij “zeer dankbaar” is voor het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Oekraïne vorige maand.

“Het is een belangrijk signaal naar de hele wereld dat de VS ons steunt. En ik denk dat de VS geloven dat we zullen zegevieren”, zei Zelensky.

Maar op de vraag of de VS Oekraïne F-16 straaljagers zullen sturen om de strijd om controle in de lucht te helpen, zei Zelensky: “De kwestie van straaljagers is moeilijk. We wachten op deze beslissing.”

“We hebben dit echt nodig en doen een beroep op de president om Oekraïense piloten te trainen, en president Biden vertelde me dat eraan zal worden gewerkt … Ik geloof dat de Verenigde Staten ons de kans zullen geven om ons luchtruim te verdedigen”, zei Zelensky. .

Op de vraag of de levering van westerse vliegtuigen een Oekraïens succes in de oorlog zal “maken of breken”, zei Zelensky: “Ja, dat geloven we.”

Herinnerend aan een discussie met Biden over jets, zei Zelensky dat Biden en zijn assistenten vonden dat jets op dit moment “niet nodig waren”.

“En ik zei: ‘Nee, we hebben die jets nodig’,” zei Zelensky.

“Wat straaljagers zouden kunnen doen, ze zouden ons kunnen helpen onszelf te verdedigen”, zei Zelensky. “Daarom hebben we het dringend nodig.”

Meer over Oekraïense piloten: De VS werken samen met Oekraïense piloten in de Verenigde Staten om te bepalen hoe lang het zou duren om hen te trainen om F-16 straaljagers te besturen, vertelden drie bronnen die over de kwestie waren geïnformeerd aan CNN.

Twee Oekraïense piloten bevinden zich momenteel op een militaire basis in de VS en laten hun vaardigheden testen in vluchtsimulatoren om te zien hoeveel tijd ze nodig hebben om te leren vliegen met verschillende Amerikaanse militaire vliegtuigen, waaronder F-16’s.

Een Amerikaanse militaire functionaris voegde eraan toe dat “er geen updates zijn over F-16’s naar Oekraïne” en dat er geen onmiddellijke plannen zijn om het aantal Oekraïense piloten in de VS te vergroten.