De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezworen “de moordenaars te vinden” die betrokken zijn bij een video die volgens hem de executie van een Oekraïense soldaat door Russische troepen laat zien, aangezien functionarissen in Kiev het incident ronduit als een oorlogsmisdaad hebben veroordeeld.

De video toont een ongewapende troep die zich naar verluidt in Russische gevangenschap bevindt, Oekraïens gevechtskleding draagt ​​en een sigaret rookt, in de buurt van wat een gevechtspositie lijkt te zijn.

De man wordt vervolgens getoond terwijl hij de sigaret uit zijn mond trekt, de rook uitblaast en zegt: “Slava Ukraini (Glorie voor Oekraïne)”, voordat hij wordt geëxecuteerd, terwijl strijders buiten de camera verschillende schoten op hem afvuren.

De 30e Gemechaniseerde Brigade van het Oekraïense leger noemde de soldaat dinsdag Tymofii Mykolayovych Shadura.

De brigade zei in een Facebook-bericht dat Shadura deel uitmaakte van het contingent en sinds 3 februari vermist was na gevechten in de buurt van de oostelijke stad Bakhmut, terwijl de strijd om controle over de oostelijke Donetsk-regio heviger wordt.

“Momenteel bevindt het lichaam van onze militair zich op het tijdelijk bezette gebied. De definitieve bevestiging van zijn identiteit zal worden vastgesteld nadat het lichaam is teruggegeven en de relevante onderzoeken zijn uitgevoerd”, voegde de post van de brigade eraan toe.

Zelensky hekelde de video en zei dat het laat zien “hoe de bezetters op brute wijze een krijger doodden”.

“Vandaag is er een video vrijgegeven waarop te zien is hoe de bezetters op brute wijze een krijger doodden die dapper in hun gezicht zei: ‘Glorie voor Oekraïne'”, zei Zelensky maandag in zijn nachtelijke toespraak. “Ik wil dat we allemaal eensgezind reageren op zijn woorden: ‘Glorie voor de held. Glorie voor helden. Eer aan Oekraïne.'”

“We zullen de moordenaars vinden”, voegde hij eraan toe.

CNN heeft niet onafhankelijk kunnen verifiëren wie de geëxecuteerde soldaat is, waar hij werd neergeschoten en wie hem neerschoot. CNN heeft contact opgenomen met het Oekraïense ministerie van Defensie voor meer informatie over het incident en met het Russische ministerie van Defensie voor een reactie. Rusland heeft consequent beschuldigingen ontkend dat zijn soldaten oorlogsmisdaden hebben begaan tijdens zijn invasie, ondanks bewijs van het tegendeel.

