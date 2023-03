Oekraïense militairen rijden op 4 maart bovenop een tank in de buurt van Bakhmut. (Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Generaal Lord Richard Dannatt, voormalig militair topleider in het Verenigd Koninkrijk, zei zondag dat het “volledig logisch” is voor de Oekraïense troepen om “zich terug te trekken naar een meer verdedigbare linie”, in de fel omstreden stad Bakhmut.

Dannatt is de voormalige chef van de generale staf van het Verenigd Koninkrijk, het professionele hoofd van het Britse leger. Sprekend op Sky News in Groot-Brittannië voerde hij aan dat Bakhmut strategisch “niet erg belangrijk” is voor Oekraïne.

Desondanks heeft de belegerde stad al effectief gediend als “het aambeeld waarop zoveel Russische levens zijn gebroken, en daarom is het volkomen logisch dat de Oekraïners zich nu terugtrekken naar een meer verdedigbare linie en de strijd daar voortzetten”, zei Dannatt. .

Wat strijders in de frontlinie zeggen: Een lokale Oekraïense commandant verwierp zondag de groeiende speculaties over een mogelijke terugtrekking uit de stad en zei dat er geen “tactische veranderingen” aan hun kant zijn geweest.

“Integendeel, er komen enkele nieuwe reserves binnen als versterking om de verdediging vast te houden”, zei Volodymyr Nazarenko, een plaatsvervangend commandant van de Nationale Garde van Oekraïne. “Het hele gevechtsgebied ligt onder chaotische beschietingen, maar er is verbinding met de stad, er zijn routes die niet zijn afgesneden.”

Meer van Dannatt over de vorm van de oorlog: De generaal zei dat het voor Oekraïne van cruciaal belang zal zijn om de huidige offensieven van Rusland tegen te houden, die volgens hem zullen toenemen. Dan, in de late lente of vroege zomer, kan Oekraïne “een heel sterk tegenoffensief opzetten met behulp van de moderne uitrusting die we ze nu geven”, zei hij.

“Ik denk dat ik niet de enige ben die gelooft dat een paar beslissende slagen die op bepaalde punten langs dat zeer uitgestrekte front op het Russische leger zijn toegebracht, het moreel van de Russische soldaat of de rug van het Russische leger zouden kunnen breken. ‘ zei Dannatt.

Gevraagd naar het Westen dat apparatuur levert aan Oekraïne, zei de generaal: “Eerlijk gezegd denk ik niet dat we genoeg hebben gedaan. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze oorlog dit jaar wordt beëindigd.”