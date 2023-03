De evacuaties uit de frontliniestad Bakhmut zijn vertraagd tot een stroompje, heeft de loco-burgemeester van de stad tegen CNN gezegd.

Oleksandr Marchenko zei telefonisch vanuit een naburige stad dat er elke dag vijf tot tien mensen werden geëvacueerd, vergeleken met de zeshonderd die de stad verlieten toen de evacuaties op hun hoogtepunt waren.

“De vijand blaast alles op de grond, slaat toe op gebouwen met meerdere verdiepingen en de woonsector. Er zijn luchtaanvallen, artilleriebeschietingen, mortierbeschietingen. De vijand valt de stad aan met alles wat ze kunnen’, zei de loco-burgemeester tegen CNN.

“We kunnen daar met geen mogelijkheid komen”, benadrukte Marchenko.

Ongeveer 4.000 tot 4.500 mensen zijn nog steeds in Bakhmut, maar Marchenko zei dat het moeilijk was om hen over te halen om te vertrekken.

De meesten, zei hij, ‘zijn bang dat ze nergens heen kunnen en niets hebben om mee te gaan’.

Hij zei dat er nog vier medische hulpverleners in de stad zijn en dat er verwarmingspunten beschikbaar zijn voor de bewoners.

Rusland oefent al maanden druk uit om Bakhmut in te nemen en lijkt de stad te naderen.

Een soldaat in de stad vertelde zondag aan CNN dat de situatie “moeilijk” blijft, aangezien de Russische aanval “veel vernietiging” en verliezen voor de Oekraïense zijde blijft veroorzaken.