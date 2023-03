Dagen nadat de Zuid-Oekraïense stad was bevrijd, stond de 29-jarige Ihor buiten een Russisch detentiecentrum in Kherson, toen hij zich herinnerde wat hij binnen had doorstaan.

“Ik werd hier 11 dagen vastgehouden en gedurende die tijd hoorde ik geschreeuw vanuit de kelder”, zei Ihor, die CNN vroeg om zijn achternaam niet bekend te maken voor zijn bescherming.

“Ik ben met een taser in mijn benen gestoken, die gebruiken ze als welkom. Een van hen vroeg waarvoor ik was binnengebracht en twee andere begonnen me in mijn ribben te slaan.

“Mensen werden gemarteld, ze werden geslagen met stokken in de armen en benen, met veeprikstokken, zelfs aan batterijen vastgemaakt en geëlektrocuteerd of waterboarded met water.”

Kherson was de eerste grote stad en sinds het begin van de invasie konden alleen Russische troepen de regionale hoofdstad bezetten. De legers van Moskou namen de stad op 2 maart 2022 over en bezetten de stad enkele maanden voordat ze zich begin november moesten terugtrekken, na een maandenlang offensief van Oekraïense troepen.

Het detentiecentrum waarin Ihor werd vastgehouden, maakte deel uit van een netwerk van ten minste 20 faciliteiten waarvan Oekraïense en internationale advocaten zeiden dat het deel uitmaakte van een berekende Russische strategie om de Oekraïense identiteit uit te wissen.

“Deze detentiecentra zijn met elkaar verbonden, ze volgen een zeer vergelijkbare, zo niet identieke manier van gedrag”, vertelde Wayne Jordash, hoofd van het Mobile Justice Team, een collectief van internationale onderzoekers die het Oekraïnse bureau van de procureur-generaal ondersteunen, aan CNN.

Uit het onderzoek bleek dat de Russische strijdkrachten in verschillende bezette gebieden een zeer specifieke blauwdruk volgden, met duidelijke patronen die wijzen op het overkoepelende plan van de bezetting van Oekraïne door Moskou.

Lees verder hier.