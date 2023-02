Het wordt elke dag erger.

Een reeds ontstoken relatie tussen de VS en China wordt verergerd door twee nieuwe controverses – de ene over de exacte oorsprong van Covid-19 en de andere als gevolg van strenge Amerikaanse waarschuwingen dat China Rusland niet mag bewapenen in zijn oorlog in Oekraïne.

De nieuwe meningsverschillen zijn zo beladen dat de recente ongekende diplomatieke confrontatie over een vermoedelijke Chinese spionageballon die over het vasteland van de VS zweefde, niet eens de meest recente of intense oorzaak van onenigheid is.

Dit trio van confrontaties – samen met toenemende spanningen tussen Amerikaanse en Chinese troepen in Azië en escalerende impasses over Taiwan – dramatiseert een lang aanhoudende en ooit theoretische rivaliteit tussen supermachten die plotseling een dagelijkse realiteit is.

Oekraïne spanningen: De VS hebben, onder verwijzing naar niet-gepubliceerde inlichtingen, de afgelopen week gewaarschuwd dat China overweegt dodelijke hulp te sturen om de Russische strijdkrachten te versterken – een situatie die China in feite aan de andere kant zou plaatsen van een proxy-oorlog met de VS en de NAVO-machten die miljarden hebben gestuurd dollars aan wapens naar Oekraïne.

Peking heeft lang de Russische rechtvaardigingen voor de invasie, die een jaar geleden plaatsvond kort nadat de Russische president Vladimir Poetin naar de Chinese hoofdstad was afgereisd om in te stemmen met een vriendschap zonder grenzen met Xi.

China zou liever hebben dat Rusland, dat zijn autocratische regeringsvorm deelt, geen totale nederlaag lijdt in Oekraïne, wat zou kunnen leiden tot het afzetten van nauwe bondgenoot Poetin. En China neigt er steeds meer naar om zijn mondiale belangen te zien door het prisma van zijn impasse met de VS, dus het kan een voordeel zien in het feit dat Washington opgesloten zit in een armlengte conflict in Oekraïne dat miljarden dollars kost en waarnaar het reserve stuurt militaire uitrusting en munitie die daarom niet kunnen worden gebruikt om de strijdkrachten in de Stille Oceaan te ondersteunen. Vertragingen bij de aanschaf van wapens in de Amerikaanse wapenindustrie, veroorzaakt door Oekraïne, kunnen ook de stroom van wapens naar Taiwan vertragen.

Maar een beslissing van China om zich in Oekraïne bij Rusland aan te sluiten, zou neerkomen op een radicale verandering in het buitenlands beleid – en opnieuw een enorme duik in de betrekkingen tussen de VS en China. Washington en de Europese Unie zouden zeker reageren met sancties tegen Chinese bedrijven, een dreiging die de leiders in Peking waarschijnlijk tot nadenken zal stemmen, nu de economie van het land langzaam herstelt van jaren van Covid-isolatie.

