Een militair van het Oekraïense leger wacht donderdag op een bevel in de buurt van Bakhmut. (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

Over één ding zijn de Russische en Oekraïense verslagen het eens: de gevechten rond de oostelijke stad Bakhmut zijn meedogenloos en de slachtoffers – aan beide kanten – zijn hoog.

Een hevig gevecht op straat: Tot een paar weken geleden werd de strijd grotendeels gevoerd met tanks, artillerie en mortieren. Maar Bakhmut is steeds meer een veld van stedelijke strijd geworden, waarbij elke straat en elk gebouw in de buitenwijken en omliggende dorpen wordt betwist.

Russische troepen – waaronder strijders van de particuliere militaire compagnie Wagner – zijn vanuit het oosten, zuiden en noorden richting het centrum van de stad getrokken.

Oekraïense eenheden hebben regelmatig tegenaanvallen uitgevoerd om te proberen wat grondgebied terug te winnen en hun onzekere toegang tot Bakhmut vanuit het westen te behouden. Die toegang is geleidelijk ingewikkelder geworden naarmate de routes naar de stad onder controle zijn gekomen van Russische troepen.

Oekraïense soldaten op onofficiële sociale media-accounts hebben gezegd dat ze steeds meer afhankelijk zijn van onverharde wegen om Bakhmut te bereiken – en te verlaten, sporen die onbegaanbaar kunnen worden als de vorst in modder verandert.

Rusland wil de troepen van Oekraïne omsingelen: In plaats van rechtstreeks naar het stadscentrum te rijden, hebben Wagner-groepen geprobeerd de stad in een brede boog vanuit het noorden te omringen. In januari claimden de groepen de nabijgelegen stad Soledar en hebben sindsdien een reeks dorpen en gehuchten ten noorden van Bakhmut ingenomen.

Dat proces lijkt de afgelopen dagen een stap verder te zijn gegaan, waarbij Wagner blijkbaar het dorp Yahidne onmiddellijk ten noordwesten van Bakhmut bereikte. Het dorp ligt aan een route die tot voor kort door Oekraïners werd gebruikt om de stad in en uit te gaan.

Het volgende doelwit voor de Russen zou de stad Chasiv Yar kunnen zijn, een verspreide verzameling flatgebouwen uit het Sovjettijdperk, op hoge grond die al zwaar beschadigd is. Oekraïense functionarissen zeiden dat het zondag opnieuw onder artillerievuur kwam te liggen.

Hoe lang zal Oekraïne de stad verdedigen? Het raadsel voor het Oekraïense leger is of het haalbaar blijft om Bakhmut te blijven verdedigen.

Begin februari zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky: “Niemand zal Bakhmut overgeven. We zullen vechten zolang we kunnen. We beschouwen Bakhmut als ons fort.”

Meer recent, in een interview met Italiaanse media, was de toon van Zelensky iets anders. “Het is belangrijk voor ons om (Bakhmut) te verdedigen, maar niet tegen elke prijs en niet voor iedereen om te sterven”, zei hij.

Als Bakhmut niet langer kan worden vastgehouden, is het belangrijk om op te merken waar de Oekraïners hun volgende verdedigingslinies trekken. De steden Kostiantynivka en Kramatorsk liggen niet ver ten westen van Bakhmut en hebben al een toename van Russische raketaanvallen geregistreerd.

Voorlopig is er geen teken van een terugtrekking van Oekraïense eenheden uit het Bakhmut-gebied en de meedogenloze gevechten gaan door.