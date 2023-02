Joe Biden houdt een briefing buiten het Koninklijk Paleis, Warschau, Polen op 26 maart 2022. (Anna Voitenko/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)

De laatste keer dat president Joe Biden sprak vanaf de binnenplaats van het koninklijk kasteel in Polen, werd de inhoud van zijn 27 minuten durende toespraak grotendeels verdoezeld door wat hij aan het eind zei over de Russische president Vladimir Poetin.

“In godsnaam”, verkondigde hij, “deze man kan niet aan de macht blijven.”

Bijna een jaar later keert Biden deze week terug naar het koninklijk kasteel om de verjaardag te vieren van een oorlog die hem steeds meer op gespannen voet heeft gebracht met de Russische leider, een dynamiek uit de Koude Oorlog die werd onderstreept door Biden’s zeer geheime bezoek aan Kiev een dag eerder.

Biden stond naast de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en gebruikte zijn aanwezigheid in de Oekraïense hoofdstad om Poetin te beschimpen omdat hij zijn ambities om het land binnen te vallen en te beheersen, niet had waargemaakt.

“Poetins veroveringsoorlog mislukt”, zei Biden, en voegde er later aan toe: “Hij dacht dat hij ons kon overleven. Ik denk niet dat hij dat nu denkt.”

Als er ooit een moment was waarop Biden en zijn assistenten hoopten het conflict in Oekraïne niet te personaliseren, dan was het al lang voor de verjaardag van deze week voorbij. Biden heeft Poetin tot een “oorlogsmisdadiger” en een “pure misdadiger” verklaard, waarbij hij Rusland beschuldigt van genocide en in zijn toespraak op het kasteel een impliciete oproep doet tot regimeverandering.

Toch valt de zorgvuldig geplande choreografie van deze week niettemin op door de openlijke confrontatie tussen Biden en zijn tegenhanger in het Kremlin. Op dinsdag zullen ze allemaal opnieuw deelnemen aan een retorische wedstrijd op afstand, waarbij ze belangrijke toespraken houden ter gelegenheid van een jaar geleden dat Rusland zijn invasie lanceerde.

Van het kasteel van Warschau, Biden is van plan zich opnieuw in te zetten om Oekraïne te steunen, zelfs nu de kosten oplopen en de publieke steun lijkt af te nemen. En in Moskou zal Poetin een belangrijke toespraak houden voor de Federale Vergadering, waarin hij zijn eigen opvattingen over de aanhoudende oorlog zal bespreken, die volgens Amerikaanse en Europese functionarissen een belangrijk kruispunt heeft bereikt.

