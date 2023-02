Joe Biden spreekt op 16 februari in Washington. (Evan Vucci/AP)

De Amerikaanse president Joe Biden is op weg naar Polen voor een tweedaags bezoek ter gelegenheid van de eenjarige verjaardag van de Russische invasie van Oekraïne, en keert terug naar de regio nu de oorlog een onstabiele nieuwe fase ingaat zonder een duidelijk pad naar vrede.

Biden zal dinsdag in Warschau aankomen, waar hij de Poolse president Andrzej Duda zal ontmoeten, zei het Witte Huis zondag in een verklaring.

“De president zal in de aanloop naar de eenjarige verjaardag van Ruslands meedogenloze en niet-uitgelokte invasie van Oekraïne opmerkingen maken, waarin hij zal toelichten hoe de Verenigde Staten de wereld hebben bijeengeroepen om de bevolking van Oekraïne te steunen bij het verdedigen van hun vrijheid en democratie, en hoe we dat zullen blijven doen.” sta achter het volk van Oekraïne zolang het nodig is’, aldus de verklaring.

Een jaar geleden waarschuwde Biden dringend een soms sceptische wereld dat een massale opbouw van Russische troepen langs de grenzen van Oekraïne de voorbode was van oorlog. Destijds twijfelden zelfs sommigen binnen zijn eigen regering aan het vermogen van de Oekraïners om een ​​invasie te weerstaan, en voorspelden de op handen zijnde val van de hoofdstad Kiev.

In plaats daarvan hebben Oekraïense strijders de hoofdstad bezet en blijven ze zich verzetten tegen Russische pogingen om grondgebied onder controle te krijgen, geholpen door een massale toestroom van westerse wapens, munitie en uitrusting. De oorlog is een schrijnend conflict geworden dat volgens Amerikaanse functionarissen maanden of zelfs jaren kan duren.

Het is het buitenlands beleid van Biden gaan bepalen, de gevolgen weergalmen in de wereldeconomie en leiden tot hernieuwde eenheid tussen de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten.

De assistenten van Biden zijn al enkele weken aan het plannen hoe ze de verjaardag van de invasie zullen vieren, inclusief mogelijk een belangrijke toespraak. Ze hopen de veerkracht van het Oekraïense volk te benadrukken en tegelijkertijd het belang van eenheid in de onzekere maanden die voor ons liggen te benadrukken.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bereidt zich momenteel voor op een verwacht Russisch offensief in het voorjaar, waarbij hij een beroep doet op westerse regeringen voor extra hulp en wapens om de strijd te ondersteunen.