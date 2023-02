“Je kunt de vijand laten afbrokkelen en idealiter instorten – en dat is deze zomer mogelijk, in ieder geval plaatselijk – en hopelijk voldoende om de landbrug die Rusland heeft aangelegd, waardoor ze verbinding kunnen maken met de Krim langs de zuidoostkust van Oekraïne, door te snijden.” zei Petraeus, die de VS en coalitiecommandant was van de oorlogen in Afghanistan en Irak, en later diende als directeur van de CIA.