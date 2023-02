De Russische minister van Sport bekritiseerde de oproep van Oekraïne om Russische atleten van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te weren en zei dat het “onaanvaardbaar” is.

“Een poging om de voorwaarden voor deelname van atleten aan internationale wedstrijden te dicteren, is absoluut onaanvaardbaar”, zei minister van Sport Oleg Matytsin zaterdag tegen het Russische persbureau RIA Novosti.

Hij voegde eraan toe dat er sprake was van een “directe tussenkomst” door ministers in de activiteiten van onafhankelijke internationale sportorganisaties, waaronder het Internationaal Olympisch Comité en internationale federaties.

“Nu zien we een onverholen verlangen om de eenheid van internationale sport en de internationale Olympische beweging te vernietigen om van sport een drukmiddel te maken om politieke problemen op te lossen”, zei Matytsin, eraan toevoegend dat het beter was om “alles te doen wat nodig is zodat sport een ambassadeur wordt.” van vrede en bouwt bruggen tussen naties.”

Het Internationaal Olympisch Comité schetste een meerstappenplan voor Russische en Wit-Russische atleten om als neutraal deel te nemen aan de komende spelen. “Geen enkele atleet mag worden verhinderd om deel te nemen alleen vanwege hun paspoort”, aldus de raad van bestuur van het IOC.

Het IOC zei eerder deze maand dat het zich zou houden aan de sancties die aan beide landen zijn opgelegd na de Russische invasie van Oekraïne, en hekelde wat het “lasterlijke” verklaringen noemde.

Russische en Wit-Russische atleten worden momenteel door veel sportfederaties verbannen na een eerdere aanbeveling van het IOC.

Wat Oekraïne zegt: Oekraïense regeringsfunctionarissen en topatleten zoals de Oekraïense tennisster en Olympisch bronzen medaillewinnares Elina Svitolina hebben opgeroepen tot een verbod van Russische atleten om zich te kwalificeren voor de komende Spelen.

Waar andere landen staan: Letland, Litouwen, Estland en Polen hebben de inspanningen van het IOC veroordeeld om Russische en Wit-Russische atleten weer toe te laten tot internationale competities nadat ze een jaar geleden verboden waren toen Rusland Oekraïne binnenviel.

Het Verenigd Koninkrijk verzet zich tegen Russische of Wit-Russische atleten die deelnemen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, zei de officiële woordvoerder van de Britse premier Rishi Sunak woensdag volgens PA Media.

Het Witte Huis heeft er geen bezwaar tegen om atleten uit Rusland of Wit-Rusland toe te staan ​​deel te nemen aan de Zomerspelen van 2024 en de Winterspelen van 2026 – zolang het “absoluut duidelijk” is dat ze hun thuisland niet vertegenwoordigen, zei perssecretaris Karine Jean-Pierre. heeft gezegd.