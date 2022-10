Live-Updates: Chinas Xi Jinping stellt die Führer des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei vor

Der ehemalige chinesische Präsident Hu Jintao verlässt seinen Platz neben dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping während der Abschlusszeremonie des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas in der Großen Halle des Volkes in Peking am 22. Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang (Tingshu Wang/Reuters)

Der alle fünf Jahre stattfindende Nationalkongress der Kommunistischen Partei ist ein sorgfältig choreografiertes politisches Ereignis, das die Einheit und Legitimität der Partei demonstrieren soll.

Aber die gestrige Abschlusszeremonie in der Großen Halle des Volkes war von einem dramatischen Moment geprägt, als der frühere Spitzenführer Hu Jintao unerwartet aus der Veranstaltung geführt wurde.

Hu, 79, saß in einer prominenten Position am vorderen Tisch auf der Bühne, direkt neben seinem Nachfolger Xi Jinping, als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, wie aus Bildern und Videos des Treffens hervorgeht.

Im Sitzen schien Hu kurz mit dem männlichen Mitarbeiter zu sprechen, während das Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros, Li Zhanshu, der auf seiner anderen Seite saß, seine Hand auf Hus Rücken hatte.

Hu schien sich dann mit Hilfe des Mitarbeiters zu erheben, der seinen Arm um den ehemaligen Anführer gelegt hatte, während ein zweiter Mann herüberkam. Hu sprach kurz mit den beiden Männern und schien zunächst nicht gehen zu wollen.

Er wurde dann von den beiden Männern von seinem Platz eskortiert, wobei einer seinen Arm hielt, während andere Parteimitglieder, die hinter dem Haupttisch saßen, zuschauten.

Auf seinem Weg nach draußen zeigte Hu auf Xi und sagte etwas zum Anführer. Dann klopfte er Ministerpräsident Li Keqiang auf die Schulter. Sowohl Xi als auch Li scheinen genickt zu haben; Es war nicht klar, ob Xi sprach.

Staatliche Medien brechen das Schweigen: Die Umstände seines Abgangs waren nicht sofort klar, und CNN wurde in China auf Sendung zensiert, als er über Hus Abgang berichtete.

Über den dramatischen Moment wurde in den staatlichen chinesischsprachigen Medien nicht berichtet oder in den chinesischen sozialen Medien diskutiert, wo solche Gespräche stark eingeschränkt sind – aber er hat einen Feuersturm von Spekulationen im Ausland ausgelöst, und viele Analysten beschreiben ihn als öffentliche Demütigung und wahrscheinlich Machtspiel.

Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua brach am Samstagabend schließlich ihr Schweigen und schrieb auf ihrem englischsprachigen Twitter-Account, dass Hu „darauf bestand, an der Abschlusssitzung des 20. Nationalkongresses der Partei teilzunehmen, obwohl er sich Zeit genommen hat, um sich zu erholen in letzter Zeit.“

„Als er sich während der Sitzung nicht wohl fühlte, begleiteten ihn seine Mitarbeiter aus gesundheitlichen Gründen in einen Raum neben dem Tagungsort, um sich auszuruhen. Jetzt geht es ihm viel besser“, schrieb Xinhua.

Der Kommentar wurde einem bestimmten Xinhua-Reporter zugeschrieben, ein höchst ungewöhnlicher Schritt. Xinhua ist die offizielle Nachrichtenagentur der Regierung, und Nachrichtenzeilen werden in der Regel von Regierungsstellen weitergegeben und nicht aus unabhängigen Quellen bezogen.

Auch Twitter ist in China verboten. Bis heute hat Xinhua die Erklärung nicht auf ihrer Website oder in den chinesischsprachigen sozialen Medien veröffentlicht.