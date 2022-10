Live-Updates: Chinas Xi Jinping stellt die Führer des Politbüros der Kommunistischen Partei vor

Die Delegierten nehmen am 22. Oktober an der Abschlusszeremonie des 20. Nationalkongresses der regierenden Kommunistischen Partei Chinas in der Großen Halle des Volkes in Peking teil. (Ng Han Guan/AP)

Am Sonntag sind alle Augen auf die Enthüllung der obersten Führung der Kommunistischen Partei gerichtet.

Die neuen Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Partei, Chinas mächtigstem Entscheidungsgremium, werden ihren ersten Auftritt in der Großen Halle des Volkes in einem Moment haben, von dem erwartet wird, dass es Xi Jinpings wahrscheinlichen Schritt in eine normbrechende dritte Amtszeit bestätigt und seinen festigt Platz als Chinas mächtigster Führer seit Jahrzehnten.

Welche Parteimitglieder Xi als neue Gremiumsmitglieder in den Saal folgen, wird viel über das Ausmaß seines Einflusses im undurchsichtigen Innenleben der elitären Parteipolitik verraten – und könnte Hinweise darauf geben, ob er seine Herrschaft über drei Amtszeiten hinaus sieht.

Hier ist, was zu sehen ist:

Offene Plätze. In den letzten Jahren umfasste der ständige Ausschuss sieben Mitglieder, die in der Regel gemäß einem inoffiziellen Rentenalter zurücktreten, bei dem Personen, die zum Zeitpunkt des Kongresses 68 Jahre und älter waren, in den Ruhestand treten. In diesem Jahr werden jedoch zwei weitere Mitglieder, der 67-jährige Li Keqiang und Wang Yang, von denen keiner als enge Verbündete von Xi angesehen wird, ebenfalls zurücktreten – und Platz für eine umfassende Umbildung schaffen, bei der vier neue Sitze besetzt werden.

Verbündete und Schützlinge. Ein starker Indikator für Xis Macht wird das Ausmaß sein, in dem er in der Lage ist, diese offenen Plätze mit Parteimitgliedern in seiner Sphäre zu füllen. Mehrere Schützlinge und Verbündete von Xi wurden von Beobachtern der chinesischen Elitepolitik als wahrscheinliche Kandidaten für eine Beförderung gekennzeichnet. Dazu gehören der Parteichef von Chongqing, Chen Min’er, 62, Ding Xuexiang, 60, der das Generalbüro der Kommunistischen Partei leitet, und der Parteichef von Shanghai, Li Qiang, 63.

Möglicher Nachfolger. Experten werden beobachten, ob es im ständigen Ausschuss ein junges Gesicht – und einen potenziellen Nachfolger – geben wird, das signalisieren könnte, ob Xi eine vierte Amtszeit anstrebt oder nicht. Das Fehlen eines Nachfolgers in der Aufstellung des letzten Parteitags im Jahr 2017 war ein starkes Signal dafür, dass Xi plant, mit dem jüngsten Präzedenzfall zu brechen und eine dritte Amtszeit zu fordern – ein lang kalkulierter Schritt, der voraussichtlich morgen Früchte tragen wird.

Auswahlverfahren. Während die neuen Ausschussmitglieder und das größere 25-köpfige Politbüro, dem sie angehört, offiziell vom neu gebildeten Zentralkomitee der Partei abgesegnet werden, wird angenommen, dass die wirklichen Entscheidungen darüber, wer die Spitzenplätze der Partei besetzt, im Zentralkomitee getroffen werden Monate vor den Ereignissen dieser Woche in Diskussionen hinter verschlossenen Türen zwischen führenden Parteiführern.