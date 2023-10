Angesichts der heftigen Kämpfe im Gazastreifen Ägypten ist offenbar bereit, Verletzte aus dem palästinensischen Gebiet aufzunehmen. „Morgen werden medizinische Teams am Grenzübergang vor Ort sein“, sagte ein Vertreter der Gesundheitsbehörden in der ägyptischen Stadt El Arish am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Informationen wurden von Sicherheitskreisen am nahegelegenen Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen bestätigt.

Auch der staatsnahe ägyptische Sender Al-Kahera berichtete Grenzübergang Rafahder einzige Grenzübergang im Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird, wird am Mittwoch eröffnetum einer bestimmten Anzahl verletzter Palästinenser die Einreise zu ermöglichen. Ein AFP-Fotograf sah am Dienstag zahlreiche Krankenwagen auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs warten.

Nach Angaben des Vertreters der örtlichen Gesundheitsbehörden soll rund 15 Kilometer von Rafah entfernt in der Stadt Sheikh Suweid im Norden der Sinai-Halbinsel ein 1.300 Quadratmeter großes Feldlazarett zur Behandlung von Verletzten aus dem Gazastreifen errichtet werden.